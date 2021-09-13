Okullarda ücretsiz maske dağıtımı

Haber: Yasin Beykoz

Korona virüs ile mücadele de vatandaşlara desteğini sürdürmeye devam eden Bolu Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ilde bulunan 94 okula tam 40 bin maske dağıttı. İlkokul, ortaokul ve liselerden oluşan Merkeze bağlı 94 okulda toplam 40 bin maske dağıtıldığını belirten Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz, “Öncelikle yeni eğitim-öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ülke olarak korona virüs ile mücadelemizi sürdürürken sevgili öğrencilerimizden ricam rehavete kapılmadan maskelerini takmaları ve hijyenlerine dikkat etmeleridir. Başkanımız Tanju Özcan’ın talimatıyla Bolu Belediyesi olarak Merkez’e bağlı 94 okulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimiz için 40 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Her zaman Bolu halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.