Okullarımız depreme hazır mı?

Haber: C. Kutay Aykan

Fay hatlarıyla sarılı ülkemizde, deprem acı yüzünü zaman zaman göstererek hafızalardaki yerini koruyor. Son olarak 30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen deprem sonrası binaların sağlamlığı ve kentsel dönüşüm konusu bir kez daha gündeme geldi. Jeofizik uzmanları 30 yılını tamamlayan binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini vurgularken 1999 yılında yaşanan depremlerin bu konuda önemli bir kriter olduğunu da belirtiyorlar. Yapılan araştırmalarda 1999 depreminden önce yapılan binaların büyük çoğunluğunun olası büyük bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit ediliyor. Ayrıca 20 yaşın üzerindeki betonarme binaların bodrumunda rutubet olması, kolon ve kirişlerde bulunan demirlerdeki paslanma ve ciddi çatlaklar hazırlanan raporlarda binanın riskli olduğunu gösteriyor.

“ENDİŞEYİ İÇİMİZDE TAŞIYORUZ”

Zaman zaman yaşanan orta ölçekli depremler sonrası açıklamalarda bulunan uzmanlar ilimizin de üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattını işaret ederek büyük deprem tehlikesine dikkat çekiyor. İlimizdeki binaların sağlamlığı konusunda kamuoyunda tartışmalar devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yapılan açıklamada birçok vatandaşı tedirgin etmeye yetti. 12 Kasım 1999 depreminin yıldönümü etkinliklerinde konuşan Başkan Özcan, “O dönem bize kuvvetlendirmeyi yapan teknik insanlar, bilim insanları, orta hasarlı veya az hasarlı binaların güçlendirilmesinin işe yarayıp yaramayacağı ancak yeni bir depremde ortaya çıkar demişlerdi. Biz hala bu endişeyi içimizde taşıyoruz” dedi.

42 YILLIK BİNADA EĞİTİM

Başkan Özcan’ın açıklamaları sonrası toplumda oluşan tedirginlik devam ederken okul binalarının durumu üzerine yaptığımız araştırmalarda can sıkıcı bilgiler edindik. 1999 depreminin etkilediği ilimizde deprem öncesinde yapılmış birçok okulun halen eğitim vermeye devam etmesi ‘depreme hazır mıyız?’ sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. 1978 yılında eğitim vermeye başlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimin halen devam etmesi edindiğimiz can sıkıcı bilgiler arasında. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. Yıl Ortaokulu, Canip Baysal Ortaokulu ve 100. Yıl ilkokulu binaları ise 1999 depremi öncesi inşa edilmiş yapılar arasında yer alıyor.