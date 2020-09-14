“Okullarımızda her türlü tedbir alındı”

Haber: N. Halid Altundal

2020-2021 öğretim yılı İlköğretim Haftası açılış programı Anıt Park’ta düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam eden törende Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı İlköğretim Haftası açılış konuşmasını yaptı. Cemil Sarıcı konuşmasında, “Yeni eğitim-öğretim yılı eğitimin tüm paydaşlarına ve milletimize hayırlı olsun. Öğrencilerimizin bir kısmıyla okullarımızda yüz yüze, bir kısmıyla uzaktan eğitim yoluyla 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlamış olduk. Bugün burada daha coşkulu ve dolu dolu bir programla sizlerle birlikte olmayı isterdik. Ancak covid 19 salgın sürecinin beraberinde getirdiği sınırlılıkları hep birlikte yaşıyor olmak daha özenli davranmamızı zorunlu kılıyor. Bununla birlikte, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

“Zihnen, bedenen güçlü, akademik, sosyal ve kültürel yönden donanımlı bireyler yetiştirmek İlköğretim davamızın temel hedefidir” diyen Sarıcı konuşmasının devamında, “Başöğretmen Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak hatta daha öteye geçmek te bunu başarmamızla mümkün olacaktır. Bu nedenle; başta biz yöneticiler olmak üzere öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte daha çok çalışacağız. Devletimizin 2023 hedefleri ve 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde Öğretmenlerimiz, bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma ve onu kullanarak bilimi ve teknolojiyi üretme yollarını öğrencilerine sunan kişiler olmaları, velilerimizin de, her alanda çocuklarına sunacakları imkanlarla aslında 21. yüzyıl Türkiye’sini desteklediklerini unutmamaları gerekir. İçinde yaşadığımız çağın en büyük gücü, tartışmasız ‘bilgi’dir. Bilgiye ulaşmak için özellikle son yıllarda ülkemizde birçok eğitim projesi hızla uygulamaya konulmaktadır” ifadelerini kullandı.

“OKULLARIMIZ HİJYEN TEDBİRLERİ ALINMIŞ OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN HİZMETİNDEDİR”

Sarıcı son olarak ise şunları söyledi: “Yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da uzaktan eğitim seferberliği de öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılama da önemli bir boşluğu doldurmuştur. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada ve bu süreci güvenle tamamlamada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğu birlikte ve başarıyla gerçekleştirmede sizlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Okullarımızın her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir.”

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, 12:10