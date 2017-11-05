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05 Kasım 2017 Pazar
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    • “Okullarımızda inanç istismarının önünü açmaktadır”

    Bolu’da, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından imzalanan ‘Değerler Eğitimi’ dersinin kaldırıldığına dair haberler çıkmıştı. Yaman, dersin kaldırılmadığını gündeme taşıdı.

    05 Kasım 2017 Pazar 10:18
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    “Okullarımızda inanç istismarının önünü açmaktadır”

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından imzalanan ve tartışmalara yol açan ‘Değerler Eğitimi’ dersinin iptal olduğuna dair haberler çıkmıştı. Bu uygulamayı istemeyen vatandaşlar bu habere sevinirken, Cumhuriyet Kadınları Bolu Şubesi Başkanı Güllü Yaman’dan çok geçmeden kötü haber geldi.

     Yaman, uygulamanın farklı bir sistem üzerinden devam ettiğini söyleyen bir açıklama yaparak okullarda inanç istismarının önünün açıldığını belirterek; “Laik ve bilimsel eğitim haktır Bilimdışı müfredata ‘dur’ diyoruz. Laik-bilimsel eğitim herkes için ‘şart’ diyoruz. Bu ülkenin çağdaş, ilerici demokratik bir ülke olabilmesi için laik ve bilimsel eğitim şart. Hükümet eğitimi ve toplumsal yaşam ile ilgili kararlar alırken bunu dini kurumlara, dini kurallara  göre yapmamalıdır.  Özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, evrensel ve bilimsel gerçeklere, toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlemelidir.  Ülkemizde ayrışmaların önüne geçebilmenin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğününsağlanması okullarda farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına bağlıdır. AKP iktidarı, çağdaşlaşmanın temeli olan eğitimi, kendi ideolojik amaçları doğrultusunda biçimlendirmeye devam etmektedir. Çocuklarımız ise siyasi iktidarın muhafazakar bir toplum ve tek tip insan yaratma anlayışından ne yazık ki payına düşeni almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı, yerellerde ise İl müftülükleri ve dini cemaatlerin uzantısı olan dernek ve vakıflarla yaptığı protokoller, okullarımızda inanç istismarının önünü açmaktadır.  Daha önce basından Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü ile arasında imzalanan protokolle, haftada iki saat, serbest etkinlik dersinde İl Müftülüğünün görevlendirdiği öğretmen tarafından okullarda “Değerler Eğitimi” dersi verilmesi kararlaştırılmıştır.

    “KABUL EDİLEMEZ”

    Yaman, açıklamasının devamında Diyanet İşleri’nin okullarda bu tür faaliyetlerde bulunması kabul edilemeyeceğini belirterek; “ Son olarak medya14.net'de  yer alan habere göre, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Müftülüğü işbirliği ile 'ilköğretim okullarında serbest zaman etkinliği' diye anılan derslere müftülük personelinin girmesine ilişkin protokol gelen tepkiler ve Eğitim-Sen Bolu Şubesinin itirazları sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Haberine bizde yürekten sevinmiş ve arkadaşları kutlamıştık. Fakat ne yazıkki protokolün iptal edilmediği aksine değerler eğitimi adı altında 1. Ve 4. Sınıf öğrencilerine ders dışı etkinlik olarak uygulanacağı haberi ile çok üzüldük.

     23/10/2017 tarihi itibariyle imzalanan akıl almaz protokol okul müdürleri tarafından okullarımızda hayata geçirilmeye başlanmıştır. Okulun normal ders saatleri dışında Cuma günü saat 15.00 den sonra 1 saat olarak belirlenen ve sınıf öğretmeninin sınıfta olmadığı bir ortamda 1 saatlik dersin içeriği bilinmeyen ve pedagojik formasyonu, çocuklarla ilgili hiçbir deneyimi olmayan kişilerce verilmesi planlanmaktadır. Okul müdürleri  bu akıl almaz içeriği ve sınırları bilinmeyen protokol gereğince yapılacak derse velilerden öğrencilerini göndermeleri için onay verdiklerini gösterir dilekçeleri alma telaşına düşmüşlerdir. İmzalanan protokolde söz konusu derse katılımın isteğe bağlı olarak gerçekleşeceğini belirtmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatırız, okullarımız bilimsel ve laik eğitim ilkeleri çerçevesinde eğitim verilmesi gereken kurumlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve bağlı kurumların, okullarda bu tür faaliyetlerde bulunması kabul edilemez”

    “ANLADIĞI TEK ŞEY DİN EĞİTİMİDİR”

    Yaman son olarak AK Parti iktidarının değerler eğitiminde anladığı tek şeyin din eğitimi olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu; “Kaldı ki “Değerler Eğitimi” adı altında AKP'nin anladığı bir "inanç öğretisi"nin çocuklarımıza nasıl dayatıldığı, daha önceki uygulamalarla ortaya konulmuştur. AKP iktidarının değerler eğitiminden anladığı tek şey din eğitimidir. Eğitimin niteliğini yükseltmek ve çocukların özgür, akılcı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi için en küçük bir adım atmayan siyasi iktidar, eğitim sistemini kendi ideolojileri ile dinin ve tek bir mezhebin kurallarına göre biçimlendirmeye çalışırken sınır tanımamaktadır. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak siyasi iktidarı, eğitim alanı ile inanç alanını birbirine karıştırmaktan, çocuklarımızı kendi ideolojik hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyor, bu tür bilim dışı ve pedagojik açıdan son derece sakıncalı uygulamalara derhal son verilmeleri konusunda uyarıyoruz .”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Milli, Eğitim, Müdürlüğü, İl

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