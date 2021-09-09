Haber: Yasin Bilgi

Okul bahçesinde oyun oynayan öğrencilerle sohbet eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; öğrencilere maske takmaları, hijyene dikkat etmeleri, sosyal mesafeye uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Öğretmenler odasında teneffüs saatinde öğretmenlerle hasbihal eden Başkan Allar; “2021-2022 Eğitim Öğretim yılı İlçemize, Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah pandeminin etkilerinin en aza indiği ve yok olduğu günleri yaşarız. Çocuklarımız uzun bir süredir ayrı kaldıkları okullarına kavuştular. Bizde öğretmen ve öğrencilerimizin bu sevincine ortak olmak istedik. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen taleplere her zaman olumlu karşılık verdik. Yine imkânlarımız ölçüsünde okullarımızın emrindeyiz. Yeni dönem sağlık ve afiyetle hayırlı olsun’’ dedi.

Okul Müdürleri ve öğretmenlerde Belediye Başkanı Mustafa Allar’a yapılan ziyaretten ötürü teşekkür ettiler.