Okulların durumu değişecek mi?

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu hafta veriye dayalı çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Çocuklarımızın da velilerimizin de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklediğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkacak olan muhtemel problemlerimiz için önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız, oraya yoğunlaşmış durumda. Bize CİMER'den ve başka kaynaklardan gelen veli mesajları, çocuk mesajları ve diğer on binlerce mesajdan söz ediyorum. Büyük bir mutluluk ve beklenti içinde... Bu süreci öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şu anda da yaptığımız şey o zaten” dedi.

"Bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapabileceğimiz neler var, bunları belirlemekle meşgulüz” diyen Bakan Selçuk, “Bütün arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Okulum Temiz Belgesi gereğinin yapılıp yapılmadığı noktasında denetimler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bu sürecin el birliğiyle yürütüleceğine işaret ederek velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçların olduklarını söyledi. Kovid-19 risk haritasında renklere göre ayrılan şehirlerin, bu dönemde daha da dikkatli olarak "mavi"ye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını beklediklerini vurgulayan Selçuk, “Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksikliklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek, tedbirler alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz “ diye konuştu.

Risk haritasındaki değişikliklere göre değişimlerin devam edip etmeyeceği hakkında da konuşan Selçuk, "Elbette, zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da... İyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor” dedi.