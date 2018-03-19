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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Okulların iyileştirilmesi için çalışıyorlar

    Gerede Belediyesi, eğitime yönelik destekleriyle ilçedeki okullara hayat vermeye devam ediyor.

    19 Mart 2018 Pazartesi 10:24
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    Okulların iyileştirilmesi için çalışıyorlar

    Haber: BMA

    Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanında sosyal faaliyet, spor alanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Gerede Belediyesi, Mart ayında düzenlenen Belediye meclisindealınan meclis kararıyla İlçede faaliyet gösteren okulların özel eğitim sınıflarının ihtiyaçları giderilerek mescitlerinin de eksikleri tamamlanacak.İlçedeki okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle söyleşilerde bulunan ve eğitimcilerle istişare eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, öğrencilerin ve eğitim camiasının okullarının ihtiyaçları ile ilgili taleplerini birer birer yerine getiriyor.

    İlçede eğitim veren okullardan yapılan başvurular ve belediyenin yapacağı tespitler neticesinde eksikleri görülen okul mescitlerinin, fiziki koşulları iyileştirilerek ibadet için gerekli malzemelerin bulunduğu daha modern bir görünüme kavuşturulacak ayrıca Yeni Mahalle Ortaokulu ile S. M. Dayıoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfının ihtiyaç duyulan materyalleri karşılanacak.

    Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar “eğitime yönelik yatırımlar yaptıklarını ve okulların önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, eğitime yönelik yatırımları çok önemsediklerini ve çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretimlerini aynı zamanda da ibadetlerini yapabilmeleri için tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydetti.Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; Bu kapsamda çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunma adına çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin yüzlerini güldürme gayretindeyiz. Okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek imkânlarımız ölçüsünde gideriyoruz. Belediye meclisimizin aldığı kararla okullarımızda bulunan mescitlerin yenilenmesi ve eksiklerinin giderilmesi içinde yeni bir çalışma başlattık, Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına okullarımızın çehresini değiştirecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Belediye Meclis Üyelerimizde sağolsunlar oybirliği ile bu hizmetlerin karşılanması noktasında büyük destek verdiler. Okullarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Eğitime, Yönelik, Destekleriyle

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