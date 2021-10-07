“Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı”

Haber: Aysun Beykoz

Eğitim Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, okullarda bulunan yardımcı personel ihtiyacının karşılanmasını geçici istihdam yönetiminden vazgeçilmesini söyledi.

Başkan Koçak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“HİJYEN ORTAMI PERSONELLE MÜMKÜNDÜR”

“Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır. Eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi için hijyen ortamının sağlanması, ancak personel ihtiyacının tamamen karşılanması ile mümkündür. Salgın, bu ihtiyacı diğer zamanlardan daha fazla önemli hale getirmiştir.”

“GEÇİCİ İSTİHDAM YÖNTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR”

“Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir.

Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmalıdır. Okul-Aile Birlikleri aracılığı ile ya da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdam yönteminden vazgeçilmelidir.”

“HALEN ÇOK SAYIDAKİ OKULUN YARDIMCI PERSONEL AÇIĞI GİDERİLEMEMİŞTİR”

“Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karar olmuştur. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından, personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır”

“OKUL BAZLI ÖDENEK TAHSİSİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idare-i maslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir.

Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021, 12:44