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08 Mart 2018 Perşembe
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    • “Okulu sevdirmek için sebep yaratıyoruz”

    Başarılarına sosyal sorumluluk çalışmalarıyla renk katan, Öğrencileriyle okul içi dayanışmayı sağlayan Final Temel Lisesi son günlerde etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

    08 Mart 2018 Perşembe 12:58
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    “Okulu sevdirmek için sebep yaratıyoruz”
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    Haber: Gönül Olutürk 

    Okul çalışmaları yakından takip ettiğimiz Final Temel Lisesi Müdürü Fatih Karataş ile etkin etüt saatlerini konuştuk. Karataş okulda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Final Temel Lisesi olarak akademik yeterliğimizin farkındayız. Alanında gerçekten uzman, eğitime becerisi yüksek istikrarlı kadromuz ile öğrencilerimize sınavlara hazırlık sürecinde yardımcı oluyor, rehberlik ediyoruz. Özellikle ara sınıflarımızda başladığımız bir eğitim modeli ile örnek olacağımız inancındayız. Bu doğrultuda 9,10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz ile hafta içi her gün derslerimizin devamında etüt çalışmaları yapıyoruz. Buraya kadar her şey normal ve bildik. Ancak Final ailesi olarak bu etüt saatlerinin içeriği için, öğrenciye fayda sağlaması için uzman bir ekiple ciddi mesailer harcayıp her hafta özgün bir programla öğrencimize çeşitli çalışmalar yaptırıyor hatta bu süreçlere dahil olarak etkili öğrenmeyi pekiştiriyoruz. Her hafta güncellenen çalışma programlarımızda hemen her dersle ilgili, günceli yakalayan, ders kazanımlarını kapsayan ve de en önemlisi öğrencileri sıkmayan çalışmalar planlıyoruz. Çalışmalarımızın içeriğinden biraz bahsetmek gerekirse, mesela öğrencimizle pazartesi günü etüt saatinde temel yazma becerilerini desteklemek için hikaye tamamlama etkinliği yapıyoruz.”

    “FİNAL’İN GENÇ KALEMLERİNİ BELİRLİYOR VE ÖDÜLLENDİRİYORUZ”

    Konuşmasının devamında Karataş; “Sınıf birincilerimiz ilgili zümremizin çalışması ile belirleniyor. O günkü etkinliğimiz ile “Final’in Genç Kalemleri”ni belirliyor ve ödüllendiriyoruz. Salı günü öğrencilerimizin temel İngilizce bilgilerini desteklemek ve daha da önemlisi yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve pekiştirmek için “ İngilizce T-shirt Tasarlama” yarışması yapıyoruz. Çarşamba günü sayısal ve sözel dersleri kapsayan genel kültür bilgileri ile ilgili yarışmalar, grup çalışmaları yaptırıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz hem günceli yakalıyor hem de grup çalışmasını öğrenerek hayata hazırlanıyor. Başka bir gün matematik işlem becerisini destekleyen bir çalışma yapıyor yine başka bir gün fen dersleri ile ilgili temel kazanımları destekleyen kavram haritaları çalışmaları yapıyoruz ve bu programları her hafta güncelliyor, ders çeşitliliğine önem veriyoruz. Yine her cuma ve cumartesi 11. Sınıflarımızı TYT ve AYT deneme sınavları ile önümüzdeki yılın zorlu maratonuna hazırlıyor, sınav deneyimlerini önemli ölçüde artırıyoruz” dedi.

    Planlanmış eğitim süreçlerinin öğrencilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini görüyor ve onlardan da pozitif dönüşler alıyoruz diyen Karataş, sahip olduklarımızı ihtiyacı olanlarla paylaşmanın ve dayanışmanın önemi vurgulamak için Çaydurt İlkokuluna hikaye kitabı hediye ettiklerini, çocuklar okumayı severse akademik ve sosyal başarı birlikte geleceğini belirtti. 


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