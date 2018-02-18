banner133

banner101

banner120
18 Şubat 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Okuma Yazma Seferberliği Başladı”

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ne tüm vatandaşları davet etti.

    18 Şubat 2018 Pazar 09:08
    Bu haber 107 kez okundu
    “Okuma Yazma Seferberliği Başladı”
     

    Haber: Ceylan Beykoz

    Anayasada yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır” diyen Cengiz;  “Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlayamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılması planlanmıştır" dedi.

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz düzenlenecek kurslarla ilgili şunları söyledi; "Okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanma imkânı bulunmayan kişilere, Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açılacak olan 1. Kademe okuma yazma kurslarında, okuma yazma öğretilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklerde Bolu’da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97’dir. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bolu merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açılacak olan ilk dönem kurslarına müracaat 5 Mart 2018’e kadar devam etmektedir. İlk dönem kursları ise 5 Mart 2018-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında tamamlanacaktır. Son okuma yazma seferberliği 2008 yılında gerçekleşmiştir. Yaklaşık 10 yıl gibi bir zaman sonrasında çeşitli nedenlerle bu eğitimi almamış kişilere önemli bir fırsat sunulmaktadır.  1. kademe kurs sonrasında alınan belgelerle 2. Kademe kurslarına müracaat hakkı doğmaktadır. İlkokul seviyesinde bir eğitim hakkını da elde etmektedir. Tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza bu kurslarımız davet ediyoruz."

     

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Müdürü, Yusuf, Cengiz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TEŞEKKÜR SN. VALİM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Katılım Bankasından Seçme Eserler Sergisi Bolu’da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sendika Ağalığı Gibi “ODA” Ağalığı da son Bulsun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bir olalım
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan FETÖ’YE GİREN DE YAN DI, GİRMEYEN DE YAN DI
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - TED BASKETBOL
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANLARIN AĞLAYAN YÜZÜ : DEVRİK OLGUSU
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Düşüncesiz Bir Yaşam, Bir İnsana Yakışmaz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BAHAR KOKULU ÇOCUKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖRDÜĞÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Skor İyi Oyun Tatmin Etmedi (ANALİZ)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129