Haber: Ceylan Beykoz

“Anayasada yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır” diyen Cengiz; “Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlayamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılması planlanmıştır" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz düzenlenecek kurslarla ilgili şunları söyledi; "Okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanma imkânı bulunmayan kişilere, Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açılacak olan 1. Kademe okuma yazma kurslarında, okuma yazma öğretilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklerde Bolu’da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97’dir. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bolu merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açılacak olan ilk dönem kurslarına müracaat 5 Mart 2018’e kadar devam etmektedir. İlk dönem kursları ise 5 Mart 2018-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında tamamlanacaktır. Son okuma yazma seferberliği 2008 yılında gerçekleşmiştir. Yaklaşık 10 yıl gibi bir zaman sonrasında çeşitli nedenlerle bu eğitimi almamış kişilere önemli bir fırsat sunulmaktadır. 1. kademe kurs sonrasında alınan belgelerle 2. Kademe kurslarına müracaat hakkı doğmaktadır. İlkokul seviyesinde bir eğitim hakkını da elde etmektedir. Tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza bu kurslarımız davet ediyoruz."