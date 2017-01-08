Haber: Kasım ŞAHİN

Anaokulu öğrenimleri tamamlayan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan Karaköy TOKİ İlkokulu’nun 1/B sınıfı öğrencileri, deneyimli ve başarılı öğretmenleri Gül Yılmazdemir’in katkılarıyla okumuya öğrendiler.

18 minik öğrenci okumayı öğrendikten sonra, sınıflarında düzenlenen bir etkinlikle şiirler okuyup, şarkılar söylediler. Geleceğimizin teminatı olan öğrenciler daha sonra anneleri tarafından evlerde hazırlanan özel pasta ve börekler yiyerek okuma kutlaması yaptılar.