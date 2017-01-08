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08 Ocak 2017 Pazar
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    • Okumayı öğrendiler pastayı yediler

    Karaköy TOKİ İlkokulu 1/ B sınıfından öğrenim gören 18 minik öğrenci okumayı öğrendiler. Öğrenciler sınıf öğretmenleri Gül Yılmazdemir’in gözetiminde önce şiirler öğrendiler sonra da hep beraber pasta yediler.

    08 Ocak 2017 Pazar 07:39
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    Okumayı öğrendiler pastayı yediler

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Anaokulu öğrenimleri tamamlayan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan Karaköy TOKİ İlkokulu’nun 1/B sınıfı öğrencileri, deneyimli ve başarılı öğretmenleri Gül Yılmazdemir’in katkılarıyla okumuya öğrendiler.

    18 minik öğrenci okumayı öğrendikten sonra, sınıflarında düzenlenen bir etkinlikle şiirler okuyup, şarkılar söylediler. Geleceğimizin teminatı olan öğrenciler daha sonra anneleri tarafından evlerde hazırlanan özel pasta ve börekler yiyerek okuma kutlaması yaptılar. 

    Anahtar Kelimeler: Karaköy, TOKİ, İlkokulu, 1, B

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