Okurlarımıza biz teşekkür ederiz

Haber: C. Kutay Aykan

Yaptığımız kampanya hem ilimizde hem de yurt genelinde büyük takdir topladı. Abonelerimize gazeteyle birlikte bedava dağıttığımız hijyenik maske haberi ulusal yaygın basında geniş yer buldu. Ücretsiz olarak binlerce okuruna maske dağıtan Olay Gündem Gazetesine bir teşekkürde Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğünden geldi. Bölge müdürü

Murat Yürekli, “yerel bir gazete olarak sorumluluk duyarak vatandaşımıza bu zor günlerinde destek olma çabanızı takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte okur yorumları;

EMRULLAH ELİKKAYA:

Gazeteniz Olay Gündem’in binlerce okurundan birisi olan esnaf Emrullah Elikkaya, “şu günlerde en çok ihtiyaç duyulan malzeme hijyenik cerrahi maske olsa gerek. Paramızla dahi bulmakta zorlanıyoruz. Kendimi bildim bileli Olay Gündem abonesiyim. Bu gazete Bolu’nun yüz akı” yorumunu yaptı.

SİBEL YÜCEL:

Sorumluluğunun bilincinde olan Bolu Basınının Amiral gemisi Olay Gündem’i bu kampanyasından dolayı kutluyorum. En zor zamanlarda gazetemiz her zaman farkını ortaya koymuştur. Bolu insanının ne zaman ihtiyacı olsa Olay Gündem o esnafın yada vatandaşın yanında olur. Teşekkürler Olay Gündem.

İSMAİL ULUSOY:

Düşünceli olmak yeterlidir. Her kişi kendi boyutlarında topluma destek olursa bu zor günler daha kolay atlatılır. Duyarlılığı ve her zaman toplumsal hassasiyeti üst seviyede olan Olay Gündem’e teşekkür ediyorum. Olay gündem bizim için yani Bolu Halkı için bir gazeteden çok fazlasıdır. Biz gazetemizi seviyoruz.