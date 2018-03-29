Haber: Esra Öztürk

Ümit Milli Takımımız, Malta ile oynadığı UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme yedinci maçında Malta'yı 4-2 mağlup etti. Boluspor’da forma giyen Melih Okutan, maça ilk 11’de başladı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta Millilerimizin gollerini 12. dakikada Oğulcan Çağlayan, 16. dakikada Dorukhan Toköz, 20. dakikada Deniz Hümmet ile 35. dakikada Orkan Çınar attı. Malta'nın gollerini ise 28 ve 49. dakikada Kyrian Nwoko kaydetti. Türkiye bu galibiyetle puanını sekize yükseltti. Ümit Millilerimiz gruptaki sekizinci maçını 7 Eylül 2018'de Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacak.

Altay, Gökhan ve Atakan Ümit Milli formayı ilk kez giydi

Ümit Milli Takımımızın Malta ile oynadığı UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında oynayan Altay Bayındır, Gökhan Kardeş ve Atakan Çankaya bu karşılaşmayla ilk kez Ümit Milli Takım forması giydi.

Türkiye: 12-Altay Bayındır, 2-Rüştü Hanlı, 4-Gökhan Kardeş, 5-Merih Demiral, 22-Savaş Polat, 17-Melih Okutan (Dk. 46 16-Yusuf Sarı), 6-Dorukhan Toköz, 20-Ahmed Ildız, 10-Orkan Çınar (Dk. 78 9-Batuhan Altıntaş), 11-Deniz Hümmet, 19-Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 18-Atakan Çankaya)

Malta: 23-Andreas Vella, 4-Karl Micallef, 5-Dunstan Vella, 6-Michele Sansona, 7-Joseph Mbong (Dk. 65 17-Zachary Scerri), 8-Jake Grech, 9-Kyrian Nwoko, 10-Jurgen Degabriele (Dk. 90 21 Dylan Agius), 11-Kurt Zammit, 16-Juan Corbolan (Dk. 88 14-Nikolai Muscat), 22-Kurt Shaw

Sarı Kartlar: Dk. 38 Karl Micallef (Malta) ve Dk. 67 Yusuf Sarı (Türkiye)

Goller: 12.dk Oğulcan Çağlayan, 16.dk Dorukhan Toköz, 20.dk Deniz Hümmet, 35.dk Orhan Çınar ( Türkiye), 25.dk – 49.dk Kyrian Nwoko ( Malta)