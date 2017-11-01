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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • “OKUYOR VE OKUTUYOR”

    Bolu Sosyal Bilimler Lisesi “OKUYOR VE OKUTUYOR” adlı örnek bir projeye imza attı. Lise öğrencilerinin topladığı 3 bin 200 adet kitap ihtiyacı olan 8 kardeş okula hediye edilecek. Ayrıca bu 8 okula bir adet kitaplık hediye edilecek.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 12:31
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    “OKUYOR VE OKUTUYOR”
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    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, ilimizde bulunan diğer okullara örnek olacak bir projeye imza attı. Sosyal Lisesi “OKUYOR VE OKUTUYOR” adlı bir proje ile belirledikleri 8 kardeş okula kitap ve kitaplık hediye edecek. Projeyle ilgili okuldan şu açıklama yapıldı; “ Bolu Sosyal Bilimler Lisesi olarak öğrencilerimizden önceden okudukları kitapları ile çevresindekilerin okuduğu kitapları okulda toplamalarını istedik. 3200 adet kitap toplandı. Proje kapsamında öğrencilerimizden toplanan kitaplarımız İlimizde bulunan 8 ayrı ilçeden seçilecek ihtiyaç sahibi 8kardeş okula hediye edilmesi planlandı. Ayrıca proje kapsamında okulumuz öğrencilerince toplanan kitaplara1 adet kitaplık hediye edilecektir” denildi.

    PROJENİN İLKİ MUDURNU İLÇESİ HACIMUSALAR KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİ

    Açıklamalarının devamında projenin ilkini geçtiğimiz eylülü ayında gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer; “ Okul Müdürü İbrahim Ercivan’ın başkanlığında, Müdür Yardımcısı Erhan Kırlıoğlu ve her şubeden görevli 16 öğrenci ve en çok kitap hediyesi getiren 5 öğrencimizle toplam 21 öğrenciyle birlikte,  1 adet Kitaplık ve 500 adet kitap ile projemizin ilk ayağı olarak Mudurnu ilçesi Hacımusalar köyüne 27.10.2017 Cuma günü gittik.  Proje içerisinde Programa katılan öğrencilerimiz ve Hacımusalar ortaokulu öğrencileri ile 20 dk.  Kitap okundu.  Okuma programı sonrasında Okul Müdürü İbrahim ERCİVAN Projemizi “kitap ruhun güzelliğidir”. teması ile öğrencilere anlattı. Sonrasında Sosyal Bilimler öğrencileri ile Hacımusalar ortaokulu öğrencileri mini bir maç yapıldı. Öğrencilerimiz ile Hacımusalar ortaokulu güzel bir gün geçirmenin mutluluğu ile okuldan ayrıldılar.  Sorumluluk sahibi nesiller yetiştirme adına projemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecektir” şeklinde açıkladılar. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Sosyal, Bilimler, Lisesi, “OKUYOR

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