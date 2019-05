Okuyucularıyla imza gününde buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

Yazar Suna Yıldız Erbay Soylu Otelde imza günü gerçekleştirdi. Suna Yıldız Erbay’ın konusu aşk ve dram olan “Kaderimin Çıkmazı” adlı ilk kitabı ile “Kalyonda Aşk Ölüm mü Ne Çare?” adlı 4. Kitabının imza gününde okuyucuları ile buluştu. Yazar Erbay’ın imza günü okuyucuları tarafından büyük ilgi gördü. Suna Yılmaz Erbay, Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşadığı dönemde anaokulu öğretmenliği ve folklor eğitmenliği yaptı. Erbay İngilizce ve Almanca dillerini biliyor. 2017 yılından beri beynindeki birikimleri kaleme alan yazarın şuana kadar 4 tane kitabı okuyucuları ile buluştu.

“BENİMDE BİR KATKIM OLSUN İSTEDİM”

“Gezi Maceraları” adlı kitabının notlarını toplamasının 6 ay sürdüğünü ifade eden Yazar Suna Yıldız Erbay,“Kızımın 9 yaşından beri her sene gittiğim Sinop’tan Akdeniz illerine, Kıbrıs ve diğer yurt dışı gezilerimde fotoğraflar çekip, notlar almıştım. O notları birleştirmem benim 6 ay sürdü. “Gezi Maceraları” adlı kitabımda Kıbrıs’a dair gezi maceraları çıktı. Bu kitabımda ayrıca Kıbrıs’ı 26 mısralık şiirimle tanıttım. 07 Mayısta Kıbrıs seyahatim olacak. Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına gidiyorum. Kitabımı oraya takdim edeceğim. Aynı zamanda Temmuz ayında Balıkesir, Ayvalık Belediyesi Halk Eğitim bana kitap koymam için bir yer tahsis etti, oraya da kitaplarımdan bırakacağım. Onların çok aktif çalışmaları var ve benimde bir katkım olsun istedim.”dedi.

“BU SON KİTABIMA 30 TANE ŞİİRDE KOYDUM”

‘Aşk Ölüm mü Ne Çare?’ adlı 4. Kitabında içeriği hakkında bilgiler veren Erbay; “Kitabımdaki hanım yaşamındaki her şeylerden usanmış, siyah elbisesini, kederini, her şeyini çıkartıp, bütün maziyi unutarak, Kapadokya’ya gidiyor. Kitabımdaki beyefendi de emekli milletvekili, öncesinde öğretmen ve o da Kapadokya’ya gidiyor. Kapadokya’da bunların aşk maceralarıyla devam ediyor. Bir diğer kitabımda ‘Sevdim Seni Be Adam’ isimli bir belediye reisinin hayatını işlediğim kitabım. Bu kitapta Eylül ayında çıkıyor. ‘Kaderimin Çıkmazı’ adlı kitabımın konusu ise Erzincan Tercan’da geçiyor. Konusu ise orduevinde bir teğmen, aşk ve dram.. Ayrıca 100 tane şiirlerim var. Bu son kitabıma 30 tane şiirde koydum. 05 Mayısta Soylu Otel’deki imza günümde oradaki sanatçılar Hakan Topuz ve Tuğrul Mintaş canlı müzik eşliğinde kitaplarımdaki şiirlerimi de okuyacaklar. İmza günüme tüm halkımızı davet ediyorum.”diye ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2019, 14:39