Olağanüstü mecliste sürpriz doğum günü

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs tehdidi sonrası ülkemizde tüm tedbirler alınırken Bolu Belediye Meclisi olağan üstü toplandı. Toplantı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. CHP Belediye Meclis üyesi Ergün Temel’in doğum gününü unutmayan Belediye Başkanı Tanju Özcan sürpriz bir doğum günü yaparak, Temel’e yeni yaşında mutluluklar diledi.

“BÖYLE GÜZEL BİR EKİPLE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

CHP’li Meclis üyesi Ergün Temel’in doğum gününü unutmayan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP’li üyeleri, gündem açılmadan sürpriz yaparak Temel’in doğum gününü kutladılar. Belediyenin sevilen isimlerinden Özgür Yıldız’ın elinden ikram edilen doğum günü pastasının mumlarına üfleyen Ergün Temel duygularını; “Doğum günümü unutmayan Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, Bolu Belediye meclis üyesi ve Bolu belediye özel kalemde görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte nice sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle. Böyle güzel bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum” cümleleriyle dile getirdi.