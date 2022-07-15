Olası bir facianın önüne geçildi

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde dün akşam saatlerinde İbrahim Bingül’e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

Olası bir facianın önüne geçildi

Haber: C. Kutay Aykan

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Dörtdivan ilçemizin merkeze bağlı Deveciler Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Bingül’e ait tek katlı evin çatı katısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Ev sahibi Bingül, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek, kendi başına alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa süre içerisinde gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çatıdan yükselen dumanlara müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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