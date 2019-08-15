“Olası seçime hazır olacağız”

Haber: Birol Ertunç

Kurban Bayramının ikinci günü parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Bayramlaşma programına ayrıca CHP İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Belediye Meclis Üyesi Cumhur Bandakçıoğlu da katıldı.

BİRLİKTE İYİ SONUÇ ALDIK

Bayramlaşma programında İYİ Parti olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Ahmet Örnekbaş şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi İYİ Parti ve CHP olarak geçtiğimiz yerel seçimlerde Millet İttifakı olarak birlikte hareket etti ve birlikte çok güzel sonuçlar elde etti. Bu durumun neticesinde belediye başkanı ve belediye meclisi değişmiştir. CHP’li ve İYİ Parti’li arkadaşlarımız şuan mecliste ve yönetimde görevlerini sürdürmektedir. Belediye hizmetleriyle ilgili çalışmalar sanıyorum yılbaşından sonra belirginleşmeye başlayacaktır.

ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAYARAK DEMOKRASİ

Geçtiğimiz günlerde partimizde yapılan tüzük kurultayında Türkiye siyaseti için önemli bir adım atılarak Genel İdare Kurulu Üyeleri (GİK) çarşaf liste ile belirlenmiştir. Böylelikle Türkiye siyasetine parti içi demokrasi adına önemli bir örnek oluşturulduğunu düşünüyorum. Biz vatandaşımıza demokrasi derken bu durumu önce kendi içimizde doğru şekilde çalıştırmalıyız. Biz önce partimizde demokratik yöntemleri işletmeliyiz ki vatandaşımıza da bu konuyu doğru anlatabilelim. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener çarşaf liste ile yapılan kurultayda yaptığı açıklamada ‘Ben partimizin delegelerimizin vereceği karara saygılıyım. Bu partiye gönül veren bütün arkadaşlar bizim arkadaşlarımızdır. Kim seçilirse seçilsin biz bundan sonraki süreçte kendileri ile çalışmaya devam ederiz.’ Demişlerdir. Bu durumun Türkiye Siyaseti için önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum.

SORUNLARI İLK ELDEN DİNLİYORUZ

Bildiğiniz gibi partimizde üye çalışmaları devam ediyor. Yerelde saha çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni seçilen muhtar arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Her mahallemizdeki sorunları ilk yetkili ağızdan dinleyerek bilgiler alıyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli adımların atılmasını sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi partililerimizle bir kaynaşma pikniği düzenledik. Şuan burada bulunan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu bu organizasyona iştirak ettiler. Güzel bir etkinlik düzenledik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tip etkinlikleri planlayacak ve üyelerimizin kaynaşmasını sağlamaya devam edeceğiz.

OLASI SEÇİME HAZIR OLACAĞIZ

Eylül ayı ile birlikte partimizde yeni bir çalışma dönemine girilecektir. Okulların açılmasıyla birlikte gençlerimizle, mahallelerde ve sahada çalışmalarımızı arttırarak olası bir seçim durumuna karşı partimizi hazırlamak gayretinde olacağımızı söylemek istiyorum. Tabi bu konuda bütün partili arkadaşlarımızla birlikte bütün vatandaşlarımızın bu konuda desteğini istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 16:26