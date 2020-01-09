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Olay Gündem ailesinin acı günü

Gazetemizin duayen köşe yazarlarından Mustafa Cop’un babası 86 yaşındaki Emekli Astsubay Ahmet Hikmet Cop, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Mustafa Cop’un annesi İlhan Cop’da 8 Ağustos 2019 tarihinde vefat etmişti.

Olay Gündem ailesinin acı günü

Haber: C. Kutay AYKAN

Arçelik’ten emekli olduktan sonra uzun yıllar gazetemizin köşe yazarlığını yapan Mustafa Cop, Prof. Dr. Ruziye Cop, Alparslan Cop’un babaları, Ahmet Hikmet Cop hakkın rahmetine kavuştu. Bir süredir tedavi gören Ahmet Hikmet Cop’un cenazesi Cuma günü Siteler Camisinde kılınacak olan Cuma namazı sonrası cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığında toprağa verilecek.

Mustafa Cop, 5 ay öncede annesi İlhan Cop’u kaybetmişti.  Olay Gündem Gazetesi olarak Cop ailesine baş sağlığı, merhuma Allah’tan rahmetler dileriz.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020, 15:17
Esra Perçin

Esra Perçin

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