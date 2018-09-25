Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullara temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 450 kişinin alınacağı duyurulmuş, ilana 1,792 kişi başvurmuştu. İşçilerin alımı için İŞKUR tarafından İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda noter huzurunda düzenlenen kurada bazı isimlerin torbadan birden fazla çıkması tartışmalara yol açmış ve kura iptal edilmişti. Aynı gün tekrarlanan kurada alınacak 450 personelin isimleri açıklandı. Bolu merkez okullarına 240, merkeze bağlı köy okullarına 24, Gerede’ye 49, Dörtdivan’a 8, Yeniçağa’ya 8, Mengen’e 13, Gökçesu’ya 4, Mudurnu’ya 11, Taşkesti’ye 4, Göynük’e 15, Seben’e 5, Kıbrıscık’a 3 olmak üzere toplam 450 kişi iş sahibi oldu.

Kurayı Kazananların Tam Listesi Şu Şekilde;

BOLU MERKEZ

Zehra Başoğlu, Ümniye Menteş, Sevim Tekin, Rabiye Öztürk, Hatice Alkuş, Nahide Birgül Yiğit, Yıldız Taşdelen, Hasan İnce, Serpil Akar, Seher Kılıç, Naime Kılıç, İlknur Güney, Rukiye Şen, Melek Uygun, Kadriye Biçer, Erol Arslan, Songül Halil, Sevim Aktaş, Serpil Mutalay, Sabriye Acer, Emine Bayrakdar, Nazife Durdu, Nurettin Erdem, Zeynep Öztürk, Nesrin Çevik, Emine Çilbaş, Şaziye Koç, Yasemin Efe, Songül Akput, Kübra Dağdelen, Zekiye Macid, Deniz Kavuk, Zeliha Can, Tuğçe Yaman, Ümmühan Kaymak, Yavuz Arslan, Selma Özdoğan, Malike Köksal, Zeynep Aydın, Şenay İka, İlknur Karakaş, Kadriye Şahar, Sevim Salim, Nurhan Tanrıkulu, Hüseyin Gülen, Nagihan Çakır, Müge Ertürk, Tuğba Bakşi, Sümmeyye Cesur, Tülay Bayram, Asuman Çelik, Emine Kalaycı, Şehriban Ardal, Leyla Çavuşoğlu, Ayşe Arslan, Neriman Yıldız, Ayşe Yılmaz, Müzeyyen Çakır, Rukiye Koç, Hatice Dindar, Mustafa Türkan, Aysel Uğur, Emine Akdoğan, Kübra Dinçtürk, Türkan Demirel, Songül Gezer, Tuba Yazıcı,

Satı Arslan, Hacer Kaya, Huri Uludağ, Aynur Bakaç, Zahide Yılmaz, Şerife Abalı, Leyla Aldemir, Vildan Elçi, Mevlüde Yüksel, Selma Mutlu, Zelvide Arar, Sebahat Çelik, Elif Özbek, Sevgi Alandağ, Dilber Özcen, Nebahat Bilgi, Sevgi Yerlikaya, Esra Şay, Yeliz Terzi, Deniz Demir, Asuman Yaman, Nurdan Karayeliz, Sadet Uysal, Ayşe Yerlikaya, Serpil Aydemir, Şadiye Tosunoğlu, Şükran Turhan, Hülya Dursun, Satı Kocatürk, Nurten Çakır, Zahide Erensayın, Nazlı Güleç, Emel Çakmak, Nezahat Özbakan, Sevgi Bayram, Sabriye Çınar Günaydın, Fatma Yıldız, Nurgül Akman, Hazal Güneş, Nurten Kış, Esra Ertaş, Sema Sağlam, Sevilay Eveyik, Sebil Çelikcan, Aysel Diker, Hacer Eren, Hülya Yasak, Adalet Gündüz, Şenbahar Akgün, Sevgi Özdemir, Rahime Biçici, Melek Ünlü, Yeter Turan, Nurcan Özveren, İlknur Karagöz, Saliha Maraz, Huriye Öz, Hatice Çetin, Nurgül Çetin, Fatma Ay, Fatma Durukan, Sevim Yıldız, Hacer Akbaş, Saniye Kalaycı, Nuray Canber, Nermin Duralı, Vildan Menekşe, Türkan İlhan, Ayşe Yavuz, Recep Dişli, Emine Polatlı, Pınar Gülcan, Betül Akgül, Rüveyde Kaya, Ümmüye Yılmaz, Sevda Bıyıklı, Esme Çakır, Sultan Çatak, Sadirye

Kanı, Sema Özay, Sevgi Mulat, Nuray Kartın, Pakize Dinçtürk, Neşe Ersoy, Aysun Balveren, Fatma Arslan, Hatice Dilek, Talat Akbulut, Nurgül Tükenmez, Ayşe İlhan, Müzeyyen İleri, Mustafa Bilgin, Melahat Samur, Safiye Mete,

Yeşim Bilir, Yeliz Dikmen, Cemile Başaran, Sibel Bozan, Gülnaz Özcan, Füsun Acet, Hatice Yüksel, Zeynep Fırat, Hasan Dalkılıç, Hikmet Özkoç, Nuriye Gülen, Döndü Gültopaç, Seher Sıgındere, Meryem Kocabıyıkoğlu, Emine Özdemir, Hatice Güler, Sema Malakoğlu, Nurhan Azman, Sabriye Bozacıoğlu, Songül Kılıç, Nermin Eren, Hacer Karataş, Öznur Uysal, Raziye Arslan, Fatma Okumuş, Zübeyya Erol, Nermin Öztozan, Nevin Kurtman, Zeynep Duman, Mürvet Babalık, Yüksel Mutluer, Gülizar Yaman, İlknur Çetinkaya, Yasemin Kapucu, Huri Demir, Ümran Çakır, Osman Alkuş, Emine Ulusoy, Rabiya Aykurt, Fatma Kahveci, İlknur Çakır, Mustafa Özçelik

Semra Tosunoğlu, Yasemin Karakuş, Suna Mutlu, Hüseyin Çelik, Fatma Çınar, Nebahat Yılmaz, Sevim Öztürk, Kadriye Balaban, Selma Albay, Hacer Yer, Müzeyyen Sarıyıldızı, Nermin Demirel, Perihan Çınar, Öznur Yavuz, Melek Gülen, Emine Gündoğdu, Ayten Öztürk, Erol Okur, Neziha Güleç, Hatice Varlık, Sevda Sakar, İlkbal Yalçın, Gülşen Köklü, Emine Mutlu, Şerife Can, Emel Uysal, Fatma Çakıroğlu, Hanife Ayaş, Nuray Çakır, Hülya Çalgan, Asiye Parıldar, Gülseren Keleş, Nezaket Uysal, Hava Özlem Eren, Seher Kartal, Şennur Kayıhan, Nural Tirekin

GEREDE

Nesrin Aksoy, Emine Keleş, Şerife Toygar, Nurseven Gündoğdu, Emine Güldemir, Ferayi Demir, Aynur Çetin, Meral Pekcanlı, Yasemin Altun, Ayşe Danışman, Hesna Sancagış, Nurcan Çil, Aylin Yüksel, Sabahattin Özgümüş, Fatime Evcin, Sema Doğangün, Fikret Vural, Şaziye Doğançay, Suna Kaplan, Ayşe Cıvdı, Rukiye Şafak, Selma Dinçel, Adalet Öztürk, Selma Bölükbaş, Hatice Peker, Cevahir Özcan, Hatun Kayış, Esma Demirses, Kadriye Eker, Fatma Türk, Adalet Albay, Sevim Coşkun, Filiz Çakır, Arife Şener, İfakat Erbaş, Ayşegül Başar, Nezahat Aydemir, Fatma Yıldırım, Emine Yıldız, Münevver Yılmaz, Ümmügülsüm Çiğdem, Sıddıka Yılmaz, Emine Açıkel, Ayşe Altun, Zeliha Akman, Emine Yardımcı, Şükran Sarışenoğlu, Şefika Albuzlu, Esme Soykan,

DÖRTDİVAN

Döndü Mallaoğlu, Gülten Devecioğlu, Ayşe Aylagöz, Gülsen Ersöz, Durdu Çakır, Hülya Çaylakoğlu, Zeliha Kasap, Ethem Yıldırım,

YENİÇAĞA

Müzeyyen Özkaya, Şerif Korkmaz, Hacer Gülcan, Meftne Yıldırım, Satı Bozoğlu, Gülisar Şahin, Gülfidan Avcı, Sevgi Çelik

MENGEN

Yasemin Karaağaç, Seher Mısırlı, Pakize Özçelik, Rafia Tiryaki, Fatime Mutlu, Seher İnal, Gülseren Gülen, Kamile Gazel, Songül Berber, Zeki Cinbir, Şenay Öztürk, Ayşe Berber,

GÖKÇESU

Döndü Dedeoğlu, Songül Nadul, Aysel Çamlı, Emine Kayabaş, Necla Satıcı

MUDURNU

Hayriye Kocabay, Deniz Gündüz, Nedret Özveren, Hatice Ayaz, Fatma Oruç, Gülsüm Akdeniz, Bedriye Konkcuklu, Tuğba Akman, Mukaddes Pınarcı, İsmail Şenoğlu

TAŞKESTİ

Tesfir Şahin, Aysel Ergül, İbrahim Kahraman, İbrahim Okumuş

GÖYNÜK

Münevver Özdemir, Sadet Gürcan, Mürvet Ok, Fatma Evci, Gülümser Seyhan, Fatma Altınay, Sinem Bayda, Safiye Altıntaş, Elveda Akan, Emine Doru, Naime Özmen, Sevdiyye Kulabaş, Hatice Turan, Seda Tan, Emine Konuk

SEBEN

Bahar Esmer, İmran Sızmaz, Gülser Buran, Nuseybe Sarıbıyık, Rabia Yılmaz