Haber: Kasım ŞAHİN

09-27 Ekim 2017 tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde, İl ve İlçe Emniyet Birimlerimizde görevli personele, “Olay Yeri İnceleme Temel Seviye Kursu” düzenlenmiş, eğitimi başarı ile tamamlayan; Komiser Yardımcısı Esmahan Özkan, Polis Memurları Resul Alkan, Gökhan Şahiner, Zekeriya Toplama, Ahmet Bayram ve Miraç Elmas’ a, sertifikaları verilmiştir.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi’nin elinden sertifikalarını alan genç polis memurları, önümüzdeki günlerde Bolu Merkez ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görev yapacaklar.