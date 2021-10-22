Olaydan 1 ay sonra yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz Eylül ayında yeni evli çiftin evinin kurşunlanmasının azmettiricisi olarak iddia edilen Samet S. Yakalandı. Yaklaşık 1 aydır Bolu’da ve Ankara’da aramadık ev bırakmayan Emniyet güçleri, Samet S.’yi Ankara’da buldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara’da yakalanan Samet S. Bolu’ya gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

OLAYLI GECE

Bolu’da gece saatlerinde daha önce aralarında tartışma yaşadığı Halil B.’nin evinin önüne gelen Abdulkadir A., Cuma A. yeni evli çiftin oturduğu daireye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar Halil B.’nin eşine isabet etti. Genç kadın kulağından ve alnından yaralandı. Olay sonrası farklı yerlere kaçan şahıslar, polisin geniş çaplı soruşturması sonrası yakalandılar. Şahısları polis sorgusunda olay yerine geldikleri aracı Samet S. İsimli arkadaşlarının kullandığını ve Halil B.’nin evine ateş etmeleri için Samet S.’nin azmettirdiği iddiası gelen bilgiler arasında yer aldı. Emniyet güçleri her yerde Samet S.’nin aramalarını sürdürüyor. Şahısların Bolu’da daha önce farklı olaylara karıştığı iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kaçan saldırganlardanİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdulkadir A. ve Bilal T. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.”