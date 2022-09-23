Olayı biz de anlamadık gitti!

Haber: Süleyman Kurt

Olay öğle saatlerinde İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Çağrı Merkezi’ne yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve trafik ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler üzerine şaşkına döndü.

BİRİ DÜŞTÜ DEDİ DİĞERİ MOTOSİKLET ÇARPTI

Görgü tanıklarının biri 12 yaşındaki Semih Bozan’ın taşa takılıp yere düştüğünü ve bir taksi sürücüsünün çocuğu evine getirdiğini iddia ederken, bir diğer tanık ise çocuğa motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığını iddia etti. Görgü tanıklarının iddiaları üzerine olaya Bahçelievler Polis Merkezi el koydu.

OLAYI ANLAMADIK GİTTİ

Yaralı Semih Bozan, sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun babası Yaşar Bozan, olayı kendilerinin de anlamadığını ifade ederek, “Bir düştü diyorlar, birde motosiklet çarptı diyorlar. Olayı anlamadık gitti” derken anne Sibel Bozan’da, “Yolda düşmüş. Çocuğun ayağına taş takılmış, okula gitmemek için evden kaçıp gezmeye gitti. Orada olan olmuş çocuğa. Taksiyle getiren kişi beni arayıp, ‘Çocuk düşmüş, biz getiriyoruz” dedi. Ama iki türlü konuştu, yok kapı düştü yok şu oldu bu oldu” açıklamasında bulundu.

İlginç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.