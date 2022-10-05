Olayı örtbas etmeye mi çalışıyorlar?

Haber: Süleyman Kurt

İl Genel Meclisi ekim ayı ikinci birleşiminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun, Yuva Köyü’nde yaşanan zehirlenmelerin kamuoyunda aydınlatılması talebi ile meclise sunduğu önerge sonrasında İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ile CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz arasında tartışma yaşandı.

MUHTARLARA EĞİTİM VEİLMESİ GEREKİYOR

Önerge hakkında meclise açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Yaşanmasını istemediğimiz bir olayı yaşadık. Üç aydır da bu konu ile ilgili kamuoyuna çok net bir şekilde, sonuçlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Burada yaşanan bu vahim, yaşanmaması gereken olaydan sonra ciddi anlamda İl Özel İdaresi, İl Valiliği tüm su depolarında, su kaynaklarında ciddi bir çalışma yaparak su depolarının yenilenmesini sağladılar. Her ne kadar bu olay Dünya’da, bir Amerika’da, bir Almanya’da yaşanmış sonra da Türkiye’de yaşanmış olsa dahi, bu yaşanmışlıkların devamı olarak burada yönetmeliklerin çok açık bütün sorumluluğu muhtarlara yüklediği su depoları ve su havzasından geçen olaylardan sonra biz muhtarlara çok ciddi anlamda bir eğitim veremedik. Bu eğitimin çok kısa zamanda verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz” dedi.

“DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?”

Yuva Köyü’nde yaşanan zehirlenmelerin nedeninin bilinmemesinden rahatsız olduklarını belirten Erhan Beykoz, “Bununla birlikte henüz sonuçlarının daha kamuoyuyla paylaşılmadığı, bilimin bu kadar gelişip ilmin bu kadar ilerlediği bir Dünya’da, sonuçlarına ulaşılamaması bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Elbette İl Genel Meclisimizin sayın başkanı Yaşar Bey bu konuyla da birebir ilgileniyor. Bu olay nedir ne değildir, bu konuyla ilgili kamuoyuna doyurucu bir bilgi verilmesi gerektiği kanısındayız. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bizim kaygımız şudur ki: Unutulmak mı isteniyor? Bu konunun sonuçlarında hani top taca atılsın, soğumaya alınsın, bir süre sonra unutulsun diye mi yapılıyor diye ciddi ciddi kaygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“BUNLARI ÖRTÜŞTÜRMEK ÇOK DOĞRU DEĞİL”

Kındıra Köyü’nde yaşanan olayların Yuva Köyü ile ilişkilendirilemeyeceğini dile getiren CHP Grup Başkanvekili, “Bakın yakında, bundan daha bir hafta evvel Kındıra’da iki tane vaka gelişti. Bu vakalarla bunları örtüştürmek çok doğru değil, aldığımız bilgileri sizle de paylaşalım. Biri yaşlı bir vatandaşımız, kronik rahatsızlıklarından dolayı rahatsızlanmış. Bir diğer arkadaşımız da yine aynı benzer olaylardan dolayı hastanede yatmış. Bunları örtüştürmek çok doğru değil. Ama üç ayrı, hala daha sonuçlarına ulaşamadığımız bir vakayı birilerinin mutlaka açıklaması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDAN HAK İSTEDİ

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Bolu’ya gelişi ile açılışı yapılan Karaçayır’daki olimpik yüzme havuzuna da değinen Beykoz, “Bir diğer konu da bunu da burada grubum adına açıklamaktan onur duyarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün Bolu’da çürümeye terk edilmiş, tamamen kapatılması belki de yıkılması söz konusu olan bir yüzme havuzunun açılışı oldu. Her ne kadar Meclis Başkanımız buradaki hiçbir meclis üyesi arkadaşımızı açılışa davet etmese de orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yapmış olduğu çalışmaları, Cumhuriyet Halk Partisi öncü ve iteleyici güç olarak hem burada hem orada yapmış olduğu çalışmalarla bizlerin de hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” sözlerini kaydetti.

“BENDEN NE CEVAP İSTİYORSUN?”

CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz’un ardından konuşan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, “Erhan Bey, bunlar doğru şeyler değil. Üç buçuk yıldır seninle aynı konuların mücadelesini yapıyoruz. Gazeteci kimliğin ile burada açıklama yapıyorsun. Buna hakkın yok, bu doğru değil. Basın açıklaması yapmak istiyorsan her zaman için senin odan var, partin var, her zaman basın açıklaması yapabilirsin. Bu ve buna benzer konularda lütfen, meclisi kullanamazsın. İkincisi, bu önerge değil. Benden ne cevap istiyorsun. Bakın arkadaşlar, bu konuyla ilgili defalarca anlattım. İlgili kurumlar, ilgili yetkililer defalarca anlattılar. Bu konu, Türkiye’de yaşanmış ilk olay. Kındıradaki olay, buradaki bir hanım kardeşimiz 5 aydır yaylada, asla köye inmemiş ve bir gıda zehirlenmesi. Bolu’nun, köylerinin adı gereksiz yere lekeleniyor. Bunlar doğru şeyler değil." Gıda zehirlenmesi, hiçbir şey yok” diye konuştu.

“İSPATLANMIŞ BİR ŞEY OLSA HEMEN AÇIKLAMA YAPILACAK”

Yuva Köyü’nde İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, en üst düzey şekilde Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhat Sağlığı Genel Müdürlüğü bilimsel heyetle işin başındalar. Ve iki aydır, üç aydır çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar takip ediliyor. Bilinen, ispatlanmış bir şey olsa hemen açıklama yapılacak. Yani bu konu ile ilgili bizden, meclisten ne bilgisi istiyorsun anlamadım. Bu önerge olarak da kabul değil, doğru da değil. Konuşun diye müsaade ettin ama sen burada basın açıklaması yapıyorsun. Meclisi kullanıyorsun. Yuva Köyü gerçekten çok ciddi bir olay. Yani Türkiye’de yaşanmış ilk olay var. Ve bu konuyla alakalı yapılan hiçbir numunede bu bakteriye rastlanılmadı. Yok, neyin açıklamasını bekliyorsun ya da ne yapmamızı bekliyorsun. Bunlar Bolu’nun adını, köylerin adını lekeleyip insanları tedirgin etmekten başka hiçbir işe yaramayan açıklamalar” dedi.