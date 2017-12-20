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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Olaylı ihalenin iptali için ilk girişim

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı Bolu temsilciliği, olay bir şekilde sona eren Gölcük Tabiat Parkı’nın ihalesi için ilk iptal girişimini yaptı.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 15:41
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    Olaylı ihalenin iptali için ilk girişim

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu’nun turizm merkezi olan Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü, bungalovlar ve göl gazinosunun yapılmasına ilişkin ihalenin iptali için girişimler başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı Bolu temsilciliği, ihalenin iptali için yargıya başvurarak

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı’nın dağ köşkü ve bungalovlar yapılması ve göl gazinosunun işletmeye devredilmesine ilişkin ihalenin iptali için yargıya başvurdu. Konu hakkında açıklama yapan Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konu hakkında; “Hepimizin belleklerinde yer eden doğa harikası Gölcük Milli Parkı’nın işletmesinin özelleştirmeye devredilmesi, konaklama kapasitesinin arttırılması için yapı yapılması doğru bir yaklaşım değil. İhalenin iptal edilmesi için dava açtık” dedi.

    “HEM KİRACI, HEM KİRAYA VERİYOR”

    Candan, belediyenin ihaleye yapmaya yetkisi olmadığını belirterek “Hem kiracı, hem kiraya veriyor” dedi ve şu şekilde ekledi; “Milli Parklar Kanunu’nun hem işletme hem de izinler bölümünde belediyelere bir yetki verilmemiştir. Bolu Belediyesi kendi mülkiyetinde olmayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın mülkiyetinde olan ve hepimize ait bir değer olan Mili Parkı mal sahibi gibi ihaleye çıkartmaz. Bu ihale yasa dışıdır. İhaleye girende ihaleyi yapan da suç işlemektedir. Nerede görülmüştür, kiralanan yerin başka bir kiracıya devredildiği. Gölcük, Belediye Başkanının malı değil, halkındır. Kiracılığını bilecekse bilsin, yapamıyorsa bakanlığa devretsin.”

    “İNSAN OLANIN VİCDANI EL VERMEZ”

    Candan, Gölcük’te yapılacak olanlara insan olanın vicdanının el vermeyeceğini söyleyerek; “Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak inşai faaliyetlerle telafisi mümkün olmayan zararlar verilecektir. Bugün orman peyzajının dönüşümünü hızlandıracak yatırım kararları aslında su-toprak ve insan ilişkilerinin düzenlenmesini önleyerek, yüzey su kaynakları-deniz, göl, akarsu, ıslak alan-yer altı suyu kaynakları, topraklar, ormanlar, çayır, mera, yayla ve madenler, mülkiyeti, üretken ve mekansal kullanım hakları, ekolojik dengenin korunması, yeryüzünün üretkenliğinin ve yaşana bilirliğinin sürdürülmesini ortadan kaldırmaktır. Ekosistemin sürekliliği, ekolojik dengenin korunması zorunluluğumuzdur. Yapılacak inşai faaliyetler ekosistemin bütünlüğünü bozacak. Yaban hayatı tahrip edilecek, konaklama kapasitesinin arttırılması ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacaktır. Gölcük’e telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesine insan olanın vicdanı el vermez” ifadelerini kullandı.

    “BOLU, BELEDİYE MİDİR, BEYLİK MİDİR?”

    Candan, son olarak “Bolu Belediye Başkanı’nın kiracısı olduğu kamusal bir alanı kanuna aykırı şekilde ihaleye çıkartması, kamusal alanı özelleştirmeye çalışması, Bolu Beyliği gibi davranmasının cevabını yargı verecektir” diyen Candan, “Bolu Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde bir Belediye midir, yoksa beylik midir” sorusunu sordu.

    Anahtar Kelimeler: Mimarlar, Odası, Ankara, Şubesi’ne, Bağlı

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