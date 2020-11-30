Ölçümler turuncu alarm verdi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Bolu’nun hava kalitesi ‘Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir’ seviyesinde ölçüldü. Bolu’da temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 110’a kadar yükseldi. Hava kirliliğinin korona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anbean paylaşılıyor. Buna göre Türkiye’nin en kalitesiz havası 174 ile komşu ilimiz Düzce olurken, ikinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip iki il arasına sıkışan Bolu ise kritik bir seviyeye yükseldi.Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu. Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa’da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü.

Bolu’da ölçülen hava kalitesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi tarafından uyarı yapıldı. Yapılan uyarılarda, “Açık hava sporları için iyi bir hava değil, Bisiklet sürmek için iyi bir hava değil, Açık havada yürüyüş yapmak için iyi bir hava değil ve Dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil” denildi.