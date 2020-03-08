Öldürdü sonra kaçtı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'dan Karacasu istikametine gitmekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü, kullanmış olduğu tırı yol kenarına Park ederek karşı şeritte bulunan benzin istasyonuna ihtiyaçlarını gidermek için geçmek istedi. Bu esnada yine Karacasu istikametine ilerlemekte olan 14 AAL 869 plakalı otomobil tır sürücüsüne çarptı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken çarpmış olduğu kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı. kaza yapan araç Aktaş Mahallesi'nde terk edilmiş şekilde bulundu. Kazaya karışan şahsın kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.