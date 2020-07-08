Öldürdüğü oğlunu suçladı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, oğlunu öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Ömer Çolak (49) cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ile kendisinden şikayetçi olan eşi duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından hakkındaki suçlama ile ilgili savunma yapan tutuklu sanık Çolak, olay günü saat 19.30-20.00 sıralarında ilçeden eve geldiğini belirterek, oğluyla kavga ettiğini sonra evde bulunan tüfeğiyle ateş ettiğini anlattı.

Çolak, ateş ederken nişan alıp almadığını net hatırlamadığını ileri sürerek, "Neresine nişan aldığımı bilemiyorum. Olay sonrası oğlumun vurulduğunu görünce 112 Acil Servis ekiplerini aradım ve eve gelmelerini istedim. Bu olay bir anlık sinirle olmuştur. Pişmanım. Olay günü oğlum ile aramızda kavga çıktı ve beni yere yatırdı, boğazımı sıktı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, amacım sadece korkutmaktı" şeklinde savunma yaptı.

Sanığın eşi Kadriye Çolak ise olay günü eşi ve oğluyla köyden Yeniçağa'ya gittiklerini dile getirerek, ilçeye gittikten sonra kendilerinden ayrıldığı aktardı. Eşinin saat 20.30 sıralarında alkollü bir şekilde eve geldiğini anlatan Çolak, "Her zaman yaptığı gibi sebepsiz yere bağırıp çağırmaya başladı. Bana küfürler etti. Oğlum sadece kendisine 'Baba sen neden bu kadar içiyorsun kendini de bizi de rezil ediyorsun.' dedi. Bundan başka herhangi bir tartışma itişme kavga olmadı. Akabinde ben eşimin dışarı sigara içmeye gittiğini düşündüm. Oysa üst kata gidip av tüfeğini alarak aşağıya inmiş. Kapıyı araladı ben kendisinin içeri girdiğini görmedim. Doğrudan kapının pervazından oğluma doğru bir el ateş etti. Oğlum göğsünden vuruldu. Bu sırada bir daha ateş edebilir düşüncesiyle kızım kapıyı ittirdi. Bu esnada tüfek bir kez daha patladı. Olay bu şekilde olmuştur. Kendisinden şikayetçiyim. Ömür .oyu müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyorum. Sürekli olarak oğlumu öldürmekle tehdit ediyordu" ifadesini kullanarak gözyaşı döktü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızı D.Ç. ise işten servisle eve döndüğü sırada yol üzerinde annesi ve ölen kardeşini gördüğünü belirterek, şunları anlattı: "Tartışma esnasında babam kardeşimin boğazını tutmak istedi. Kardeşim bunu engellemek için elinden geriye doğru ittirdi. Sarhoş olduğu için çekyatın üzerine düştü. Tekrar ayağa kalkıp vurmak isteyince yine engel oldu. 'Babamsın vurmak istemiyorum.' dedi. Daha sonra babam dışarı çıktı. 1-2 dakika sonra gelip odanın kapısını açtı. Odaya tam girmeden kardeşime doğru bir el ateş etti. Kardeşim vurulduktan sonra yerde çırpınmaya başladı. Babamın bir daha ateş edeceğini düşünerek koşup tüfeğe müdahale ettim. Bu sırada tüfek bir kez daha ateş aldı. 112'yi ben aradım. Hatta ben 112’yi aradığımda, kardeşimin ölümle pençeleştiğini, kanlar içerisinde olduğunu söylerken, babam ise arkamdan benim taklidimi yapıyordu" diyerek annesi gibi gözyaşlarına tutuldu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi ve mütalaasını hazırlaması dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Ömer Çolak (48) ile oğlu Rıza Çolak (19) arasında 14 Aralık 2019 tarihinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Çolak, av tüfeğiyle ateş ettiği oğlunu öldürmüştü. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 22:07