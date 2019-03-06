Öldürmek istemedim dedi tahliye oldu

Gerede’de yaşanan silahlı saldırı olayında Asmaca Köyü Muhtarı Ali Yılmaz yaralayan ve bu suçtan dolayı bir buçuk yıldır tutuklu yargılanan Mustafa Yaşar, 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen mahkeme tarafından tahliye edildi.

Öldürmek istemedim dedi tahliye oldu

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaralama olayı bir buçuk yıl önce Gerede ilçesine bağlı Asmaca köyünde meydana gelmişti. Muhtar Ali Yılmaz’a, ikamet ettiği köyünde bulunan Mustafa Yaşar, kendisini küfür edildiği gerekçesiyle yaralama olayını gerçekleştirmişti.

Tüfekten çıkan saçma kurşunların isabet ettiği Muhtar Ali Yılmaz’ın Gerede Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş ve Yılmaz’ı yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Mustafa Yaşar arama çalışmaları sonrası yakalanıp cezaevine konulmuştu.

Son kez hakim karşısına çıkan Mustafa Yaşan adam öldürmeye teşebbüs suçundan önce 12 yıl sonra da suçu haksız tahrikten dolayı cezayı 9 yıla  ve iyi halini de göz önünde bulundurarak cezayı 7 yıl 6 aya indirerek, yattığı gün sayısını düşünerek tahliyesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 17:15
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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