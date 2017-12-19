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    • “Öldürülen bizim geleceğimizdir”

    Eğitim Bir Sen Bolu Şubesi, İzmir’in Ödemiş ilçesinde öğrencisi tarafından müdür Ayhan Kökmen’in öldürülmesi üzerine ve Iğdır’da Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci’nin saldırıya uğramasını protesto etti.

    18 Aralık 2017 Pazartesi 12:43
    Bu haber 273 kez okundu
    “Öldürülen bizim geleceğimizdir”

    Haber: Semih Baykal

    Eğitim Bir Sen Bolu Şubesi, İzzet Baysal Caddesi üzerinde toplanarak, İzmir’in Ödemiş ilçesinde öğrencisi tarafından müdür Ayhan Kökmen’in öldürülmesi üzerine ve Iğdır’da Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci’nin saldırıya uğramasını protesto etti. Protesto gösterisinde grup ‘Eğitimciye Şiddete Dur De’ ve ‘ Bilginin Gücünü Cehaletin Cürmüne Teslim Etmemeliyiz’ pankartı açtılar. Grup adına konuşma yapan Eğitim Bir Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, şunları söyledi; “ Geleceğimizi hedef alan şiddeti lanetliyor, yetkilileri tedbir almaya davet ediyoruz Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, öğrencisi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sebebi ne olursa olsun, iki lise öğrencisinin okul yöneticisine karşı öldürme kastıyla hareket etmesi, şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Aynı gün Iğdır Merkeze bağlı MEV Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan Yücel Düzci ise, saldırıya uğrayan öğrencilerini korumaya çalışırken, gözü dönmüş kişilerin sopalı, bıçaklı, muştalı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

    “EĞİTİMİN ŞİDDETİN ESİRİ OLMASINA HEP BİRLİKTE KARŞI DURMALIYIZ”

    Açıklamasının devamında Koçak; “ Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz. Terör saldırıları sonucu şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenin acı, hüzünlü hatıraları hâlâ yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştiriyor, ilgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, tel'in ediyoruz” diye konuştu.

    “YETKİLİLERDEN CAYDIRICI TEDBİRLER BEKLENMEKTEDİR”

    Son olarak Koçak şunları ifade etti; “ Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hâle getiren anlayış, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Giderek artış gösteren, bazısı ağır yaralama bazısı da cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarım artıracak politikalar beklemektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim geleceğimizdir” diye ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Eğitim, Bir, Sen, Bolu, Şubesi

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • bollu 1 gün önce yorumlandı

      basının yeterince ilgi göstermediği olaya karşı duyarlılık gösteren öğretmenlerimize teşekkürler

      @Cevapla

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