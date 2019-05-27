Ölen ayı, yabani hayvanlara yem olacak

Haber: Aysun Beykoz
TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda, sulama kanalı içinde boynuna tel dolanmış şekilde hareketsiz yatan ayıyı görenler durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayının leşini inceleyen ekipler, ölümünün üzerinden uzun süre geçtiği için tahnit edilemeyeceğine karar verdi. Ayının boynuna dolanan tel nedeniyle telef olduğu düşünülürken, ayı diğer yabani hayvanlara doğal yem olması için bulunduğu yerde bırakıldı.