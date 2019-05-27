Ölen ayı, yabani hayvanlara yem olacak

TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan boynuna dikenli tel dolandığı için telef olan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından bulunduğu yerde doğal yem olması için bırakıldı.