Hayır diyen yurttaşlarda, evet diyen yurttaşlarda bu toprakların hamuru… Hiçbir yurttaşımız bu ülkenin bölünmesini istemez, kaos olmasına fırsat vermez ve bizi bize kırdıramaz.

Geçtiğimiz günlerde Mengen kapalı spor salonunu devri ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapıldı. Bundan 10 yıl önce Mengen Belediyesine verilen tesis, aniden el değiştirdi! Bakanlığın tasarrufu olduğundan kimse ses çıkarmadı. Devir teslime üzülen ve sevinenler olayı için için yaşarken, Bolu’nun 3 dönemdir vekilliğini yapan Sayın Ali Ercoşkun açıklama yaptı.

Yapılan açıklamasında çok iyi biliyorum ki, tesisleri görmeden, gerçeğini bilmeden, sırf konu olsun diyerek bir şeyler anlattı. Yaptığı açıklamaların gerçekle ilgisi olmadığı gibi, karalamadan da öteye gitmedi.

Bilmediği konu hakkında Sayın Ercoşkun’a konuyla ilgili bazı bilgiler vereyim de, belki bunları açıklar!

Kapalı spor salonu ve stadyum belediyeye geçtikten beri, önceki 2 başkan tarafından bir tek yatırım yapılmadı. Futbol stadı patates tarlası gibi ve Mengenli gençlere yapılanlar çok büyük haksızlıktı! Spora yapılmayan yatırım sayesinde amatör lige bile uzun zaman sonra bu sene katıldılar.

Kapalı spor salonunda belediye bakım onarım temizlik ve yatırım anlamında her işi gerçekleştirdi. Bundan yaklaşık 3 yıl evvel görev yapan Ak Partili Başkan Osman Eroğlu zamanında da çok şey yapıldı ama çatı yapımı gerçekleşmedi. Bütçeleri belli seviyede olan başkanların, bunu tamamen yapmak istememelerine karşılık, acil işler yapılarak salonu kullanılmasını sağlandılar.

Başkan Turhan Bulut ise ne olacağı yaklaşık 8 aydır belli olmayan kapalı spor salonunun çatısının yapılmamasının en önemli sebebi, kullanım hakkıdır. Şu an itibarıyla belediye çatıya yüz binlerce lira yatırım yapmış olsaydı, milletin parasını kendisinin kullanmadığı bir yere yatırmış olmaz mıydı?

Çatısı Sayın Ercoşkun’un anlattığı gibi harabe olmuş, yanmış, yıkılmış da değil! Bu salonda gençlerimiz, ilçemizde yaşayan birçok yurttaşımız spor yapıyorlardı. Bu salondan Mengen adını dünyaya duyuran milli sporcularımız Avrupa şampiyonu olduklarından da haberdar olmadığını sanıyorum.

Sayın Ercoşkun, bundan yıllar önce 150 bin lira il özel idaresinden çıkan tahsisli paranın hala kullanılmadığını da bilmiyordur! Seçim sonunda Sayın Ercoşkun’u makamında ziyaret edip, ilçe adına yapılabilecekleri konuştuklarını inkar edemez. Bu kadar naif, çalışkan, ülke menfaatleri için gözünü budaktan esirgemeyecek bir insana söylenenler yakıştı mı? Siyasetin sadece seçimlerde olacağını, seçim bittikten sonra vekilin ve başkanın memleket için çalışacağına inanlara yapılan haksızlık. Yetmiyor gibi, olayı bitirmek yerine twitter ile devam etmesi de hiç hoş olmadığını bilmesini isterim.

Milli Eğitim Ne Yapacak

Spor salonu ilçe milli eğitime devredildi. Sayın vekilin karalamaya çalıştığı salona olmayan bütçesiyle Müdür Salih Celepçi ne yapacak. Müdür Celepçi hakkında net bilgiler ulaşmak lazım. Mudurnu’da yaptıklarına, Mengen’de aşçılarımıza ettiği sözlere, sırf şirin görünmek adına son günlerde eğitim adına değilde sendikal çalışmalarına bakıp salon teslim edilmeli. Haliyle bu aşamadan sonra salonda Müdür Celepçi’yi takip ederek gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak bize düşüyor. Yapılan değişimin hayırlı olmasını dilerim.