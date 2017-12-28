Haber: Kasım ŞAHİN

Olay yaklaşık bir yıl önce Bolu’da yaşandı. Emlakçılık işiyle uğraşan A.Ç. kendisine ait olmayan bir daireyi 90 bin TL karşılığında İsmail Varol isimli şahsa sattı ve karşılığında 30 bin TL’de kaparo alarak kayıplara karıştı.

Ev sahibi olmanın sevinciyle 90 bin TL karşılığı aldığı eve giden Varol, satın aldığı evin başkasına ait olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı ve soluğu mahkemede aldı. Yaklaşık bir yıldır süren duruşma sonrası mahkeme heyeti son duruşmaya katılmayan emlakçı A.Ç.’yi önce 4 yıl hapis cezasına daha sonra iyi hal indirimi yaparak cezasını 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lirada para cezası vererek, davayı karara bağladı.