Son haftaların flaş ekibi Boluspor, Lider Rizespor karşısına çıktı. Son 4 maçta 10 puan alarak çıkış yapan Boluspor, Bolulu taraftarların “şampiyonluk şarkıları” söylemesine neden oldu. Düne kadar stada gelmeyen, bir nedenle uzak kalan şanlı taraftarlarımız, pasolig kartı çıkarıp, heyecanlandılar.

Buldukları slogan, “Bu Şehrin sokakları Şampiyonluk Kokuyor” çok güzel ve anlamlıydı! Son yıllarda kırılgan olan maç heyecanımız kat kat artmış, 1-2 saat öncesinde stadyum etrafında dolaşıp, içeri girerek karşılaşmayı bekledik.

Bunda en büyük pay iyi motivasyon sağlayan Teknik heyet, bir haftada 3 karşılaşmaya çıkan futbolcularımızın performansındaki yükseliş ve yönetimin sorunsuz yönetimiydi.

Karşılaşma öncesi çok sayıda taraftarın tribünlerde yerini alması, ısınırken futbolcuların isteği, maça giremediği için dışarıda kalan ilkokul öğrencilerinin gözyaşları mutluluğumuzun resmiydi! Bu tablo, 25 yıldır lige susamışlığın, geçmişteki başarıların gölgesi ve hayatımıza renk katması anlamı taşıyordu.

Karşılaşma başladığında, yıllardır özlemini duyduğumuz şampiyonluk şarkıları daha bir gür sesle yankılanıyordu. İyi başladığımız maçın ilk dakikalarında Melih ile %100 golü kaçırınca, Rize rahat nefes aldı. Defans ağırlıklı, bir puan için çıkan Rizespor, oyunu orta sahada tutmaya, ölü alanlara topu taşımaya ve oyunu soğutmaya çalıştı. Cılız, amaçsız ataklarla başlayan Rize, sol kanadımızı geçemeyince, sağ kanadı denedi. Nihayetinde dakikalar 19’u gösterdiğinde sağ kanattaki bir hatamızı gole çevirdi.

Ansızın gelen şok gol, futbolcularımızı, taraftarımızı ve izleyen herkesi şaşırttı! Golün şokundan çabuk çıkan Boluspor ataklarını sıklaştırdı. 32.dakikada İrfan-Arapı organizasyonu ve son vuruşta Rize defasının çizgiden topu çıkarması şanssızlığımız oldu. Tribünlerin “inanın çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz” şarkıları hala kulaklarımda…

İlk yarıyı 0-1 olarak tamamladığımızda bile takıma olan güvenimizde en küçük bir eksiklik olmamıştı. İkinci yarının başında İrfan-Akabuze değişikliğiyle(bana göre yanlıştı) ile başladık. Müthiş çıkış yapan İrfan’ın alınması, orta sahamızın etkisini düşürdü. Değişikliğe rağmen oyunu Rize kalesine yığan, deyim yerindeyse tek kale oynayan Boluspor, bir türlü istediği gole ulaşamıyordu. Başına geleceğini iyi analiz eden İbrahim Üzülmez, uzun boylu, defansif futbolunun yanı sıra, değişiklikleri de defans tarafından seçti. Futbol deyimi ile Rizespor teknik heyeti etten duvar ördü. Bazen ne yaparsanız yapın, “gol olmayınca, olmuyor”. İşte böyle bir günü yaşadık…

Boluspor’da orta sahamızda Yusuf Emre, Özgür, İrfan ve Mustafa Durak rakibin başını döndürürcesine oynadılar. Rize maçında ileri ikilimiz çok etkili olmazken, Dıara ve Umut Meraş’ın katkısı, Arapı’nin görev adamı gibi oynayıp, gol için çıkışları heyecanımızın artmasını sağladı.

Sait hoca Melih-Santos değişikliğini doğru ve değişiklikte geç kalırken, Yusuf Emre- Guıdo değişikliğinde de yanlış yaptı. Oyuna girenler, Akabuze, Santos ve Guıdo takıma çok katkı vermedi. Üstelik kan değişikliği olsun diye değiştirirken oyundan aldığımız İrfan ve Yusuf Emre’nin en çıkacaklardan olması gerekirdi. Futbolda şansın ço önemli olduğunu hepimiz biliriz. Bazı oyuncularda şansın yardımı olduğunu, bu şansın da Bolu’da Guıdo’da diğer oyunlarımıza rağmen fazlasıyla olduğunu görüyorum. Rize maçında Guıdo’nun şansı kullanamadığı ortadaydı.

Bizim için zor karşılaşmaların bittiği görüntüsü ortada. Unutmamalıyız ki, asıl bundan sonra ateş hattında olan takımlarla oynayacağız. Samsun maçıyla başlayacak olan son 7 maçımızda, daha dikkatli, daha akıllı ve daha fırsatçı olmalıyız.

Karşılaşma bittiğinde taraftarlarımızın hep bir ağızdan tezahüratında dediği gibi, “yüreğinizi ortaya koyarak oynayın, sonuç önemli değil” benimde dileğimdir.

Bu heyecanı yaşatan herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Başarı ve şansın Boluspor’dan taraf olmasını dilerim.