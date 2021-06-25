Ölmenin bedeli!

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporunda şu görüşlere yer verildi; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi kuruluş amacına uygun olarak vatandaşın üzüntülü günlerinde onların üzüntülerini paylaşmak, onlara yardımcı olmak, cenazeyle ilgili bütün hizmetleri yapmak, belediye sınırları dahilindeki mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yapmak ve cenaze defin hizmetlerini dini ölçüler çerçevesinde yerine getirmek için faaliyetler yapmaktadır.

Mezarlıklar birimi bünyesinde 1 adet cenaze yıkama aracı ve 4 adet de cenaze nakil aracı bulunmaktadır. Mezarlıklar birimi hafta sonu ve bayram günleri dahil haftanın 7 günü cenaze yıkama, kefenleme , mezar yeri açma ve nakil hizmeti vermektedir.

Cenazesi olan vatandaşın şahsen veya telefonla cenazenin bulunduğu adresi verdiği zaman verilen adresse cenaze yıkama aracı ile gidilerek cenazenin yıkama ve kefenleme işi yapılmakta, cenaze namazı kılınacağı camiye ve mezarlığa nakli yapılmaktadır. Yapılan hizmetlerin karşılığında 2020 yılı için Belediye meclisimizin belirlediği mezarlık harçları da;

Cenaze yıkama aracı :Ücretsiz

Yıkama :Ücretsiz

Kefen :Ücretsiz

Mezar tahtası :Ücretsiz

Nakil :Ücretsiz

Mezar yeri Ücretsiz

Mezarlıklar biriminde yapılan faaliyetler şu şekildedir;

Belediyemiz sınırları içindeki mahallemizde bulunan 48 adet mezarlıkta temizleme ve iyileştirme yapılmıştır.

Şehitler mezarlığından aile yeri olarak 70 adet, Çığırtkanlarda bulunan aile mezarlığından ise 230 adet mezar yeri satılmıştır. Bbelediye meclis kararı gereği 2020 yılı aile mezarlık harçları ise mezar başına Şehitler Mezarlığı için 5000 TL Çığırtkanlar Mezarlığı için ise 2000 TL olarak uygulanmıştır.