​​​​​​​“OLTALAMA” örgütüne ağır darbe

Haber: C. Kutay Aykan

Başsavcı Yaman, örgüt hakkında ve gelişmeler hakkında şu açıklamada bulundu; Bolu ilinde, "phishing (oltalama)" yöntemiyle kişilerin banka/kredi kartı bilgilerini ele geçiren ve bu kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığı kullanılmak suretiyle başka banka hesaplarına para transferleri gerçekleştiren suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün bulunduğu, suç örgütünün kişilerin kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini ögrenmek amacıyla çoğunlukla Halkbankası'ndan gönderilmiş gibi hazırlanan hediye, indirim, kampanya içerikli internet linki bulunan SMS‘ ler vasıtasıyla kişileri internet üzerinden sahte (fake) banka sitelerine yönlendirdiği, örgütün bu sahte sitelerde kişilerin banka bilgilerini elde ettikten sonra müştekilerin bilgileri ve rızaları dışında hesapta bulunan paraları başka hesaplara transfer ettikleri ve bu paraları ATM’lerden ve örgüt ile irtibatlı işyerlerinden çektikleri olaylar kapsamında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220), Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçları kapsamında yürütülen ve toplamda 30 olayın aydınlatıldığı, suçtan elde edilen menfaatin de toplamda 447.189 Türk Lirası olduğu soruşturmada;

Bolu merkezli 8 ilde (Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri) toplam 18 şüpheli hakkında, 15/06/2020 tarihinde saat 06:30 itibariyle eş zamanlı olarak yapılan arama ve gözaltı işlemleri neticesinde örgüt lideri şüpheli T.A. da dahil olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik araştırmalar ise devam etmektedir.