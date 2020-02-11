Ölü sayısı 2’ye çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Göynük ilçesine bağlı Çayköy köyünde yaşayan Hatice Ayhan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan 5 kişiden Zeynep Şeker yangın anında hayatını kaybetti. Evde bulunan Sebahattin Başer, Emine Başer, Hatice Ayhan ve Yaren Cemre Şeker ise itfaiye ekipleri tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı. Evden çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Göynük Devlet Hastanesine kaldırıldı daha sonra ise 1.derece yanıkları bulunan Sebahattin Başer Ankara’da yanık merkezinde tedavi altına alındı.

1 kişi daha hayatını kaybetti

Yangında yaralı olarak kurtarılan isimlerden Sebahattin Başer Göynük Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ankara’da bulunan yanık merkezine sevk edildi. Vücudunda birinci derece yanıklar bulunan Başer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başer’in yangından bir gün önce umreden dönen babasını ziyaret için köye geldiği öğrenildi.