Ölüm Bolu’ya da sıçradı

Haber: C. Kutay Aykan

Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsü ilimizi de vurdu. Göynük ilçesinden getirilen ve ismi açıklanmayan 82 yaşındaki bir kadın tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah kaptığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bolu’da resmi olarak ilk defa kayıtlara giren yaşlı kadının hayatını kaybettiğini Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından teyit edildi. Vali Ümit, Bolulu vatandaşların endişeye kapılmamalarını ve kurallara uyulmasını istedi. İsmi açıklanmaya yaşlı kadının ise nereye defnedildiği ise açıklanmadı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 16:15