Ölüm korkusu bile yok



Haber: C. Kutay Aykan

Ülkemizde iş güvenli yasasının olmasına rağmen birçok işçi metrelerce yükseklikte emniyet kemeri ve baret kullanmaksızın çalışma hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kardelen Meydanında inşaatı tamamlanan ve yaklaşık 20 metre yükseklikte cam silme işi yapan iki işçinin adeta cambaz gibi çalışması, görenleri çileden çıkarttı.

Yasayı bile hiçe sayan bu iki işçi fotoğraflarının çekildiğini fark etmesine rağmen, güle oynaya çalışmaya devam etmesi, için ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu bir kere daha gösterdi. Ölümü bile hiçe sayan, bu işçilerin bu şekilde çalışmasına vatandaşlarda tepki gösterdi.