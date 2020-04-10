Ölüm nedeni belirlendi

Haber: Kasım Şahin

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, yaklaşık 10 gün önce meydana geldi. 82 yaşındaki Şadiye D. 10 gün önce İstanbul’a 22 yaşındaki erkek torununu ve oğlunu ziyarete gitti. Şadiye D. Ziyaret sonrası yeniden ilimiz Göynük ilçesine döndü. Virüs haberlerinin artması üzerine Şadiye D’nin 22 yaşındaki torunu ile annesi ve babası da Göynük ilçesine geldi. Burada yapılan araştırmalar sonrası 82 yaşındaki ninenin test ölçümlerinde pozitif çıktığı artı torununun da test sonuçlarında pozitif çıktığı tespit edildi.

82 yaşındaki Şadiye D ile ismi açıklanmayan 22 yaşındaki torunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altına alındı. Yapılan inceleme sonrası 82 yaşındaki Şadiye D. 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 22 yaşındaki torunu ise özel karantina bölümünde gözetim altında tutulmaya devam ediyor.