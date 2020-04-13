Ölüm olayı panik yarattı

Haber: C. Kutay Aykan

Sümer Mahallesi, Şehit Hüseyin Karakaya Sokak, Azelya Apartmanında yalnız başına yaşayan 84 yaşında ki Mehmet Karakaya yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Kızı öğlen saatlerinde yalnız yaşayan babasını ziyarete gittiğinde yaşlı adamı yerde yatmış vaziyette buldu. Hemen 112 ekiplerine haber verilmesinden sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri 84 yaşında ki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Karakaya’nın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Ölüm haberini duyan mahalle ve apartman sakinleri, yaşlı adamın koronavirisü nedeniyle öldüğü dedikodularına inanınca kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen ve ön incelemeyi yapan polis ve sağlık ekiplerinin normal ölüm açıklamasının ardından, rahat bir nefes aldı. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 16:56