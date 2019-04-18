Ölüm olayı polisi ayağa kaldırdı

Haber:C.Kutay AYKAN

Önceki akşam İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine rahatsızlığı nedeniyle giden 60 yaşındaki Fatma Özturan’ın kız kardeşinin bir gündür kendisinden haber alamamasının ardından durumu polise bildirdi. Ölüm olayından şüphelenen polis olay yerine 112 sağlık ile itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiye yardımıyla açılan kapının ardından yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. İlk yapılan muayene sonrası yaşlı kadının cansız bedeni BAİBÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan araştırma da Özturan’ın kalp, şeker, tansiyon ve denge kaybından dolayı uzun süredir rahatsız olduğu, ölüm nedenin doğal yollardan olduğu tespit edildi. Tek başına yaşayan Özturan’ın ölüm haberini alan komşuları göz yaşlarını tutamadı.