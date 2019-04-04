Ölüm planı yapan kardeşe 20 yıl ceza

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ramazan Gürel ile akrabası Hüseyin Gürel’in, son duruşması yapıldı. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan her iki sanık için savcı mütalaa verdi. Mahkeme heyeti iki sanığa ceza üstüne ceza yağdırdı.

SAVCI MÜTALAASINDA:

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı sanıklar Ramazan Gürel ile Hüseyin Gürel hakkındaki mütalaasında şu görüşlere yer verdi; “Sanık Ramazan Gürel ile katılan Hüseyin Gürel'in öz kardeş oldukları, olay günü sanıkların Mengen ilçesindeki bir işyerinde alkol aldıktan sonra oradan ayrıldıkları, sanık Ramazan Gürel ile kardeşi katılan Hüseyin Güler arasında miras meselesinden kaynaklı bir husumet bulunduğu, bu duruma içerleyen sanık Ramazan Gürel'in diğer sanık Hüseyin ile birlikte alkol aldıktan sonra katılanların evini ateşe vermeyi düşündükleri, düşüncelerinin icrası kapsamında katılanların evde olduklarını bildikleri saat 04:30 sıralarında Ramazan Gürel'in getirdiği benzini katılanların evini yakmaya elverişli şekilde etrafa döktükleri, ateşi havalandırması için orada bulunan çıraları da kullandıkları, Hüseyin Gürel'in dökülen benzini ateşe verdiği, olayın Hüseyin Gürel'in ikrarı ile sabit olduğu ancak kastının farklı olduğunu beyan ettiği, her ne kadar Ramazan Gürel üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de benzin bidonunun giriş kapısına yaklaşık l metre mesafede ısıdan şekli bozulmuş içi benzin kokan litrelik pet şişenin bulunmuş olması eylemi gerçekleştirdiğini gösterdiği, yine kriminal rapor niteliğine göre benzin kokusunun olduğunun yangın, artıklarında ve olay yerinde bulunan 0,5 ml.pet şişe içeriğinde benzin kokusunun olduğu bildirildiği, bu suretle sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek hayatın olağan akışı çerçevesinde katılanların uyuyacağı zaman dilimini seçerek yangını hızlandırıcı maddeler kullanıp katılanlara ait yangına müdahale edilmemiş olsaydı katılanların can ve hayati tehlikelerinin söz konusu olacağı, kerpiç ve ağaçtan yapılma ikameti ateşe vererek yangın çıkartarak katılanları öldürmeye teşebbüs ettikleri hususunda mahkumiyetlerine yeterli delil bulunduğundan sanık Ramazan Gürel'in katılan Ercan Gürel'e yönelik eylemi nedeni ile TCK'nın 82/1-c, 35, 58, 53, katılan Hüseyin Gürel'e yönelik eylemi nedeni ile TCK'nın 82/1-d, 82/1-c, 35, 58, 53, 63.nıaddeleri uyarınca cezalandırılmasına, sanık Hüseyin Gürel'in katılanlara yönelik eylemi nedeni ile TCK'nın 82/1-c, 35, 53, 63.maddeleri uyarınca 2 kez cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER AMA!

Mahkeme heyeti, Savcının verdiği mütalaasının ardından, sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Ramazan Gürel; “Ben olay yerinde değildim. Yakılmasına çalışılan ev benim babamın evidir. Bu nedenle böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Zaten bu evi ağabeyimle birlikte sık sık kullanmaktayım. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Çok mağdur durumdayım” derken diğer sanık Hüseyin Gürel’de, “Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi.

CEZA ÜSTÜNE CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, her iki sanığında işlediği suçun delillendirildiğini ve suçu işlediklerine dair kanaat getirdiklerini belirterek Hüseyin Gürel’in, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ve bu suçtan dolayı cezanın iki katına çıkartılmasını cezanın 20 yıl 20 ay olarak verilmesine diğer sanık Ramazan Gürel’in de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına, bu cezanın iki katına çıkartılarak 10 yıl 15 aya toplamda 20 yıl 30 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ADALET YERİNİ BULDU

Babası Hüseyin Gürel’in öz kardeşi Ramazan Gürel ile akrabası Hüseyin Gürel tarafından diri diri yakılıp öldürülmeye çalışıldığını belirten Ercan Gürel, “Adalet yerini buldu. Olay tarihinde babam hastaydı ve yatağından çıkamayacak durumdaydı. Bunu fırsat bilen amcam Ramazan Gürel ile yakın akrabamız, babamı evi ateşe vererek yakarak öldürmek istediler. Küçücük bir miras yüzünden bu caniliği nasıl yaptılar bir türlü anlamıyorum. Adalet yerini buldu” diye konuştu.