Ölüm sayısı 11.000’e dayandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 85 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 972'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 85 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 972’e yükseldi. Bugün toplam 145 bin 411 test yapılırken, 2 bin 576 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 396 bin 831 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 47 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 340 bin 286'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 867 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın” ifadelerine yer verdi.