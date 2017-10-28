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28 Ekim 2017 Cumartesi
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    • Ölüm uyarısı yaptı

    Dr. Ferhan Yılmaz, "Doğada kendiliğinden yetişen mantarların kesinlikle toplanmaması ve yenilmemesi gerektiği uyarılarına rağmen halen zehirlenmeler ve bunlara bağlı ölümler bildirilmekte" dedi.

    28 Ekim 2017 Cumartesi 11:42
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    Ölüm uyarısı yaptı

    Haber; Bulut ALTUNDAL

    Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bolu'da özellikle bu dönemlerde, doğada kendiliğinden yetişen mantarları yeme alışkanlığı oldukça yaygın olduğunu söyledi. "Bu tür mantarları yedikten sonra zehirlenenlerin haberlerini sıkça duymuşsunuzdur." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

    "Zehirli ve zehirsiz mantarların birbirinden ayırt edilmesi çok zor. Ancak uzmanlar tarafından mikroskopla incelenmesi sonucu ayırt edilebilen mantarların bilinçsizce toplanıp yenmesi halk sağlığı açısından önemli bir sorun. İnsanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir. Doğada kendiliğinden yetişen mantarların kesinlikle toplanmaması ve yenilmemesi gerektiği uyarılarına rağmen halen zehirlenmeler ve bunlara bağlı ölümler bildirilmektedir. Yabani mantarlar ölümle sonuçlanan bitkisel kaynaklı zehirlenmelerin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturmakta."

    Yılmaz, mantar zehirlenmesinin belirtilerinin göz yaşarması, tükürük, terleme, kusma ve karın ağrısı, kramp, ishal, baş dönmesi, kas seğirmesi ve göz bebeklerinin küçülmesi olduğunu belirtti. Ayrıca mantar zehirlenmesinde belirtilerin 15-30 dakikada ortaya çıkabileceği gibi 12-24 saati de bulabileceğini belirten Yılmaz, vatandaşlara ormanlık alanlardan toplanan mantarları yememesi konusunda uyardı. Kültür mantarlarının her türlü denetimi yapıldığından risk içermediğini ancak kırlardan toplayacağınız mantarlarının insan sağlığı açısından büyük tehlike arz ettiğini ifade eden Yılmaz, "Zehirli ve zehirsiz mantar yan yana olabilir, aynı görüntüye sahip olabilirler. Haşlanarak, pişirilerek yada limonlu suda bekletilerek zehrinden arındırılamazlar." diye konuştu.

    Mantar zehirlenmeleri vakalarının çok tehlikeli olduğunu ve ölüm yada ciddi sakatlıkla sonuçlandığını dile getiren Yılmaz, "Yıllardır bu mantarı yiyoruz, biliyoruz diyen kişiler dahi hiç fark etmeden aynı görünüşe sahip zehirli mantarı zehirsiz mantar olarak toplayıp tüketebilirler." diyerek vatandaşları uyardı.

    Anahtar Kelimeler: Dr., Ferhan, Yılmaz, &quot;Doğada, Kendiliğinden

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