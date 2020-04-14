Ölüm zirve yaptı

Haber: N. Halid Altundal

Küresel salgın koronavirüs ne yazık ki ülkemizde her geçen gün ilerleyişi sürdürüyor. Ölümcül tehlike ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı tabloyu kamuoyuyla paylaştı. 14 Nisan itibariyle koronavirüsün ülkemizdeki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Koca, 33 bin 70 test yapıldığını ve bunların 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını bildirdi. Koca açıklamasında ayrıca koronavirüs sebebiyle 107 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi ve 842 vatandaşımızın da iyileştiğini aktardı. Koca açıklamasında, “Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.

Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde toplam vaka sayısı 65 bin 111’e çıkarken bugüne kadar bin 403 vatandaşımızı ise kaybettik. Öte yandan ülkemizde 443 bin 626 koronavirüs testi yapıldı ve ayrıca 4 bin 799 hasta ise iyileşti.