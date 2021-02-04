“Ölümcül bir dalganın habercisi olabilir”

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ağır hasta ve vefat sayılarındaki düşüş devam ederken son günlerde vaka sayıları artış eğilimi göstermeye başladı. Öte yandan aşılama programı adım adım sürdürülürken mutasyonlu virüs tehlikesi ülkemizi sarmaya başladı.

KOCA: “TAVİZ VERMEDEN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu virüsle alakalı yaptığı açıklamada, “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ÖZLÜ: “MUTASYONLAR VİRÜSE AVANTAJ SAĞLAMIŞ GÖRÜNÜYOR”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise mutasyonlu virüsle alakalı merak edilen soruları cevapladı. Özlü, mutasyona uğrayan virüslerin sürekli var olduğunu, ancak bunların içinde virüsün çoğalmasını kolaylaştıran mutantların seçildiğini anlattı. Özlü, "Onlar giderek toplumda yayılan virüs halini alıyor daha avantajlı duruma geldikleri için. Şimdi bu değişimi yaşıyoruz. İngiltere'de, Brezilya'da ve Güney Afrika'da 3 varyant ortaya çıktı, bunlarda çok mutasyon var aslında. Tek mutasyon da değil. Bu mutasyonlar virüse avantaj sağlamış görünüyor. İyi havalandırılmayan kapalı ortamlar hepimiz için daha büyük tehdit haline gelmiş görünüyor. mRNA aşıları için özellikle aşının oluşturacağı etkide bir zayıflama söz konusu olabilir. Yeni varyantların yeni tehdit oluşturduğunu ve bu tehdidin tedbirlerin daha da önemli hale geldiğini gösteriyor” dedi.

“KAPALI ORTAMLAR HEPİMİZ İÇİN DAHA BÜYÜK TEHDİT”

Yeni dalganın daha büyük ve daha ölümcül bir dalganın habercisi olabileceğine dikkat çeken Özlü ayrıca, “Bu yüzden korunma önlemleri daha da önem kazandı. Maske, mesafe, sosyal izolasyon çok çok önemli hale geldi. Zaten önemliydi, ama daha da önemli hale geldi. Çünkü bu daha kolay bulaşıyor, daha hızlı yayılıyor. Özellikle kapalı alanlarda, ortak kullanılan ve başkalarının bulunduğu yerlerde çok kalmamak lazım. Daha kısa zamanda bulaştığını biliyoruz. Muhtemelen artık havada asılı damlacık şeklindekilerinin solunmasıyla da bulaştığı yönündeki kanaat oldukça pekişmeye başladı. İyi havalandırılmayan kapalı ortamlar hepimiz için daha büyük tehdit. İkinci bir maske kullanmanız ise yarar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.