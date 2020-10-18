Ölümcül virüs siyasete bulaştı

Son günlerde siyasileri etkisi altına alan covid-19 salgını Saadet Partisini de vurdu. İl Başkanı İsa Sayın ve parti yöneticileri koronavirüse yakalandı.

Ölümcül virüs siyasete bulaştı

Haber: N: Halid Altundal

İlimizde etkisini artıran koronavirüs salgını son günlerde siyasileri etkilemeye başladı. Daha önce Saadet Partisi eski İl Başkanı ve Genel Merkez Yöneticisi Veysel Çetinkaya’nın vefat etmesinin ardından İl Genel Meclisi Mengen üyesi Hüseyin Şenkan Aykan ve AK Parti İlçe Yöneticilerinden Tugay Kabasakaloğlu’nun bindiği araçta bulunan bir kişinin testi pozitif çıktı. Olay üzerine Aykan ve Kabasakaloğlu kendilerini karantinaya aldı. Bu olayın hemen ertesi günü ise İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Özkan koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Özkan’ın ardından AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın danışmanı Gökhan Aydın’da tehlikeli virüse yakalanırken Büyük Birlik Partisi Gerede İlçe Başkanı Semih Karaca ölümcül salgına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Covid-19 salgını son olarak ise Saadet Partisinin kapısını çaldı. İl Başkanı İsa Sayın ve parti yöneticileri  Deniz Karaca, Orhan Barlık, Soner Kaya da koronavirüse yakalandı. Konuyu Vatan Partisi Bolu İl Başkanı Ali Mert Turgut sosyal medya hesabından duyurdu

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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