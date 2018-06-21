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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Ölümden döndü yine de işine gitti

    Tatlar Köyü’nden Bolu’yagiderken dereye uçan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, aracını derede bırakarak olay yerinden ayrıldı. Otomobilin derede olduğunu gören yakınları ise aracın içine odun uzatarak içeride arama yaptı.

    21 Haziran 2018 Perşembe 09:43
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    Ölümden döndü yine de işine gitti

    HABER: SEMİH BAYKAL

    Edinilen bilgiye göre, Bolu’da bir tavuk fabrikasında şoför olarak çalışan vatandaş sabah işe gitmek için yola çıktı. Sürücü, Tatlar Köyü’nden Bolu şehir merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek otomobiliyle birlikte dereye uçtu. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş, önce evine giderek kıyafetlerini değiştirdi, ardından da otomobilini derede bırakarak işine gitti.

    ODUNLARLA ARAMA YAPTILAR

    Köy yolunda otomobilin dereye uçtuğunu gören vatandaşlar ise, aracın içerisinde birisinin olup olmadığını öğrenmek için çevredeki odunları kullanarak derenin ortasındaki otomobilin yanına giderek arama yaptılar. Otomobilin boş olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    İŞ YERİNİN ARACIYLA OLAY YERİNE GELDİ

    Ekiplerin olay yerine gelmesini bekleyen vatandaşlardan sürücüyü tanıyanlar, şahsı cep telefonu ile defalarca aradılar. Bir süre sonra cep telefonuna cevap veren otomobilin sürücüsü, olay yerine işyerine ait tavuk kamyonu ile tekrar geldi. Otomobille dereye uçan sürücü, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerine, işine geç kalmamak için otomobilini derede bırakarak hızla işyerine gittiğini söylediği öğrenildi.

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