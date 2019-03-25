Ölümden döndüler

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Karaağaç idaresindeki 81 AU 680 plakalı AKSA Enerjiye ait araç ile karşı yönden gelen Recai Alemdar idaresindeki 14 BM 133 plakalı araç çarpıştı.

Kazada 81 plakalı aracın sürücüsü Emrah Alemdar, 14 plakalı aracın sürücüsü Recai Alemdar ile bu araç içerisinde bulunan Ercan Akbay ve Selami Çalışkan yaralandılar. Yaralılar, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından araçlardan çıkartılırken, yaralanan vatandaşlar Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılırken, trafik ekipleri kaza ile Bahçelievler Polis Merkezi soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 16:35